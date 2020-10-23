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День ООН: Казахстан присоединился к глобальной кампании UN75

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Октября 2020, 18:35
День ООН: Казахстан присоединился к глобальной кампании UN75

НУР-СУЛТАН – Сегодня состоялось онлайн празднование Дня Организации Объединенных Наций – «UN75: Общее будущее общими силами», в ознаменование 75-летия Организации. В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберды, посол по особым поручениям МИД РК Акмарал Арыстанбекова и многие другие представители дипломатического корпуса, гражданского и бизнес сообщества, медиа и культуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ООН.

ООН отмечает свою 75-ю годовщину в период огромных потрясений для всего мира, которые усугубляются беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, чреватым серьезными экономическими и социальными последствиями. В День ООН по всему миру проходят встречи, круглые столы и выставки, имеющие целью определенным образом подытожить деятельность и достижения ООН и привлечь внимание мира к высокой миссии Организации.

Казахстан стал одним из самых активных участников глобального диалога UN75. В опросе приняли участие более 35 тысяч казахстанцев, большинство респондентов отметили необходимость усиления международного сотрудничества, внимания на сферу здравоохранения, миграции, а также изменения климата.

И.о. Постоянного координатора ООН в Казахстане г-н Якуп Бериш подчеркнул: «С момента начала работы офиса ООН в Казахстане, Страновая команда ООН оказывает ощутимую поддержку народу и правительству Казахстана по достижению целей устойчивого развития. В этой связи мы рассматриваем новую Рамочную программу ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в качестве механизма для дальнейшего продвижения национальных приоритетов в области развития и выполнения Повестки дня 2030 года путем консолидации усилий и мобилизации ресурсов ключевых партнеров, включая правительство, гражданское общество, научные круги, частный сектор, средства массовой информации, международное сообщество и саму Организацию».

Во время прямого эфира также состоялась премьера музыкального видеоклипа, посвященного 75-летию ООН. В исполнении известного музыканта, дирижера симфонического оркестра филармонии г. Нур-Султан Ернара Нуртазина прозвучала кавер версия известных произведений Назконыр и Балбырауын. Отмечая свои впечатления от работы над проектом, Ернар Нуртазин отметил: «Мы очень старались создать произведение в позитивном русле, чтобы зрители прочувствовали месседж нашего произведения, призывающий к миру, развитию и процветания для всего человечества».

Более того, в рамках глобальной кампании UN75 более 200 зданий, архитектурных памятников и мостов по всему миру окрасятся в голубой цвет. Казахстан также присоединился к международной акции. В период 23-24 октября жители и гости Нур-Султана и Алматы смогут увидеть праздничную подсветку таких достопримечательностей, как монумент «Байтерек», башня «Қазақстан темір жолы» и гостиница «Казахстан».


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