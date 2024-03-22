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    15:10, 22 Март 2024 | GMT +6

    День очищения: в Астане пройдет общенациональная акция «Тазару»

    В Астане пройдет общенациональная акция «Тазару»
    Фото: акимат Астаны

    23 марта в 10.00 часов в рамках межрегиональной эстафеты «Тазалық» в Астане проведут общенациональную экологическую акцию «Тазару», символизирующую встречу Нового года с новой целью, новой надеждой, единой страной, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    В рамках акции организуют мероприятия по очистке дворов, улиц, а также арыков от снега и мусора.

    В акции примут участие жители города, представители бизнеса, строительные компании, волонтеры, общественные организации, деятели культуры, спортсмены и другие. Они проведут уборку города, а также окажут помощь в очистке дворов.

    В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.

    В Астане пройдет общенациональная акция «Тазару»
    Фото: акимат Астаны

     

    Теги:
    Праздник Наурыз Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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