День очищения: массовые субботники прошли в ЗКО
23 марта - День очищения по декаде Наурызнама в Казахстане. В Западно-Казахстанской области прошли субботники, в которых участвовали жители, студенты и активисты в сфере экологии, передает агентство Kazinform.
Общее количество собравшихся превысило 350 человек. Они очистили территорию вдоль реки Чаган от засохших деревьев, собрали придорожный мусор, древесный лом.
Аким области Нариман Турегалиев выразил благодарность участникам и призвал усилить уборку города.
— В соответствии с поручением Главы государства в рамках декады Наурызнама в нашем регионе прошло много мероприятий. Сегодня — День очищения. В связи с этим я благодарен всем, кто вышел на субботник. По обе стороны реки Чаган много засохших, поваленных деревьев. Работы по расчистке начались в феврале и старые, засохшие деревья, приближающиеся к обрушению, были вырублены. От засохших деревьев надо вовремя избавляться, давая пространство для молодых и здоровых. В целом, необходимо усилить работу по очистке города, — сказал Нариман Турегалиев.
Участники субботника подчеркнули важность регулярных мероприятий подобного рода для улучшения состояния города и его окружающей среды. Во всех районах области также провели субботники для уборки улиц от мусора.