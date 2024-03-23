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    14:06, 23 Март 2024 | GMT +6

    День очищения: массовые субботники прошли в ЗКО

    В День очищения в Западном Казахстане прошли экологические акции
    Фото: Акимат ЗКО

    23 марта - День очищения по декаде Наурызнама в Казахстане. В Западно-Казахстанской области прошли субботники, в которых участвовали жители, студенты и активисты в сфере экологии, передает агентство Kazinform.

    Общее количество собравшихся превысило 350 человек. Они очистили территорию вдоль реки Чаган от засохших деревьев, собрали придорожный мусор, древесный лом.

    В День очищения в Западном Казахстане прошли экологические акции
    Фото: Акимат

    Аким области Нариман Турегалиев выразил благодарность участникам и призвал усилить уборку города.

    — В соответствии с поручением Главы государства в рамках декады Наурызнама в нашем регионе прошло много мероприятий. Сегодня — День очищения. В связи с этим я благодарен всем, кто вышел на субботник. По обе стороны реки Чаган много засохших, поваленных деревьев. Работы по расчистке начались в феврале и старые, засохшие деревья, приближающиеся к обрушению, были вырублены. От засохших деревьев надо вовремя избавляться, давая пространство для молодых и здоровых. В целом, необходимо усилить работу по очистке города, — сказал Нариман Турегалиев.

    Участники субботника подчеркнули важность регулярных мероприятий подобного рода для улучшения состояния города и его окружающей среды. Во всех районах области также провели субботники для уборки улиц от мусора.

    Теги:
    Мусор Экология Акимат Западно-Казахстанская область Молодежь
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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