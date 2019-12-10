День образования столичной авиационной базы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авиационная база Военно-воздушных сил СВО ВС РК в городе Нур-Султан отмечает 21 год со дня образования. К знаменательной дате приурочили проведение учебно-тренировочных полётов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе учебно-боевых заданий лётчики армейской авиации отработали взлёт и посадку, а также полёт по маршруту на вертолётах Ми-171Ш и ЕС-145, выполнили полёты для разведки местности.

Важным элементом в программе подготовки являются полёты в сложных метеоусловиях и в тёмное время суток. Впервые самостоятельные вылеты в роли командиров воздушного судна совершили молодые офицеры.

Лётчики армейской авиации данной воинской части регулярно принимают участие в тактических учениях, перевозке и высадке десанта на необорудованные площадки. Экипажи вертолётной эскадрильи решают задачи эвакуации раненых и поисково-спасательного обеспечения.









В 2019 году в соответствии с программой боевой подготовки ряд лётчиков получил допуск к полётам в ночное время с использованием очков ночного видения и к групповым полётам ночью в простых метеоусловиях.

Примечательно, что в ходе таких полётов с использованием очков на авиационной технике отключаются все осветительные приборы, что позволяет застать условного противника в его тылу внезапно.

Помимо армейской авиации на данной авиационной базе проходят службу лётные экипажи военно-транспортной авиации. Днём и ночью они совершают полёты по различным направлениям Казахстана, осуществляют перевозку грузов и личного состава в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Общий налёт лётного состава столичной авиационной части за 2019 год составил около 2000 часов.







