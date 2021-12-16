День Независимости торжественно отметили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД торжественно отметили День Независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ключевым условием в становлении независимого суверенного Казахстана является обеспечение надежного правопорядка и безопасности, стабильности и защиты конституционных прав граждан. Поэтому большая роль в этом отведена органам внутренних дел. В канун празднования Дня независимости Главой государства подписан Указ о награждении государственными наградами 57 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии за образцовое исполнение воинского и служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка.

Юбилейной медалью «30 лет Независимости» поощрены 739 сотрудников и ветеранов МВД. Церемония награждения состоялась в Министерстве внутренних дел.

Министр Ерлан Тургумбаев вручил 18 руководителям ордена «Барыс», «Данк», «Айбын», «Парасат», «Курмет».

Кроме того, медалью «Ерлігі үшін» награждены 37 сотрудников патрульной полиции, участковых инспекторов, оперативников и следователей за спасение и оказание помощи гражданам в сложных жизненных ситуациях.

Ко Дню Независимости за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе министром также поощрено 1413 сотрудников органов внутренних дел, в том числе ведомственными наградами – медалями «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», нагрудными знаками «Ішкі істер органдарының үздігі» – 354, грамотами и благодарственными письмами поощрены более 600 военнослужащих и сотрудников МВД.

Ряду сотрудников были досрочно присвоены специальные звания.

Кроме того, награждены 43 отличившиеся полицейских – спортсмены и их тренеры.

Ерлан Тургумбаев наградил и выразил признательность за бескорыстный труд ветеранам МВД. Он отметил, что сегодня, в условиях повышенных требований к полиции со стороны общества и государства, их жизненный и практический опыт неоценим.

Указом Главы государства орденом «Парасат» награжден председатель совета ветеранов Умурзак Болсамбеков, орденом «Құрмет» награждены ветераны Бексултан Сарсеков, Владимир Рыбинский, Жанаомир Джамалов, «Құрмет Грамотасы» Джуман Нурпеисов. Юбилейной медалью «30 лет Независимости» награждены 22 ветерана органов внутренних дел.

На торжественном собрании министр Ерлан Тургумбаев поздравил личный состав и ветеранов и отметил, что за годы под руководством Первого Президента Казахстана – Нурсултана Абишевича Назарбаева Казахстан превратился в стабильное и авторитетное в мире государство. Президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев, продолжая политику Елбасы, также уделяет особое внимание и оказывает большую поддержку полиции. Вместе с тем министр подчеркнул, что безопасность и правопорядок в стране зависит от работы полиции, усилия каждого сотрудника должны быть направлены на решительное противостояние преступности и любым нарушениям закона. Также важной задачей является построение качественно новых отношений между населением и полицией, сближение и повышение уровня доверия граждан к органам внутренних дел.

«Уверен, что личный состав органов внутренних дел будет и впредь образцово и самоотверженно исполнять свой служебный долг, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан», – отметил Ерлан Тургумбаев.

По завершению торжественной части для сотрудников, ветеранов, а также гостей состоялся праздничный концерт, подготовленный Культурным центром МВД и ансамблем песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан.

За годы независимости за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, государственными наградами награждены 1621 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии, из них 147 – посмертно. За образцовое исполнение служебного долга, мужество и самоотверженность, проявленные при обеспечении законности и правопорядка, двум офицерам присвоено звание «Халық қаһарманы».