День независимости отметили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – День независимости РК отметили в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета прошло торжественное собрание, посвященное Дню независимости РК. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев, поздравляя с праздником, отметил важность этой даты для истории независимости страны.

«Казахстан провозгласил свою независимость, исполнив тем самым многовековую мечту предков. Нашему поколению посчастливилось жить, созидать и быть активными участники зарождения и становления нового Казахстана. Нам выпала высокая честь и огромная ответственность воплотить в реальность сокровенную мечту нашего народа о свободе и процветании родной земли», - сказал Нурлан Ногаев.





Как отметил глава региона, благодаря дальновидной политике Елбасы – Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, «при поддержке всего казахстанского народа мы смогли преодолеть все трудности и достичь высоких результатов».

«Сегодня мы пожинаем плоды тех трудных, ответственных дней. Уверенно можем сказать, что нам под силу исполнение всех задач, которые ставит перед нами жизнь. Я уверен, что выполнение задач, поставленных перед нами Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по развитию гражданского общества, пройдет успешно. Ни одно мнение или обращение граждан не остается без внимания. Я выражаю благодарность всем за самоотверженный труд во благо народа. Уверен, что впредь политическая стабильность, общественное согласие и единство станут основой для нашего процветания», - отметил Нурлан Ногаев.

В ходе проведения торжественного мероприятия представители разных сфер деятельности, которые внесли значительный вклад в развитие Казахстана, получили государственные награды. От имени Президента Касым-Жомарта Токаева аким области наградил представителей бизнеса, строителей, принимавших участие в восстановлении города Арыси, пострадавшего из-за взрывов на складе боеприпасов.











