День независимости, новый олимп Димаша, третья пятилетка индустриализации - обзор событий за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году главный праздник страны – День независимости РК сложился удачно по времени: казахстанцы отмечают его целых четыре дня. И согласно казахской пословице «тойдын болғанынан болары қызық», прошедшая неделя была наполнена торжественными событиями, предпраздничным настроением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Лидеры многих стран, США в числе первых поздравили Казахстан с национальным праздником государства.

Традиционно в канун Дня независимости состоялись церемонии награждения. Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

Тема праздника была продолжена сообщениями о посещении Елбасы и Президента праздничного концерта, чествовании лучших специалистов в разных отраслях и во всех регионах страны. Заслуженным деятелям культуры Нурсултан Назарбаев присудил государственные стипендии Елбасы в области культуры





А народная артистка Казахстана Роза Рымбаева и горняк Турсынбек Макишев были удостоены Президентом страны звания «Қазақстанның Еңбек Ері».









Праздничный дух всех казахстанцев поддержал Димаш Кудайберген, прибывший в столицу из Америки, где он выступил с триумфом. Певец принял участие в концерте в честь Дня независимости, где исполнил песню «Елім менің», соотечественники с радостью приняли новости о том, что Димаш Кудайберген признан заслуженным деятелем Казахстана и его творческих планах получить Грэмми.





Радостной и пронизанной болью была информация о возвращении из Ирака казахстанских детей и встрече их с родными в канун праздника Независимости страны.

В продолжение темы КНБ сообщил, что порядка 40 казахстанцев находятся в рядах террористических организаций за рубежом и пока потенциальные угрозы терроризма для Казахстана сохраняются.

На фоне сообщений о терроризме, войнах, ярче становится ценность сохранения мира в Казахстане, новых планах страны по развитию.

Касым-Жомарт Токаев наградил победителей премии «Алтын сапа» и конкурса «Парыз», озвучил задачи третьей пятилетки индустриализации «Конечная цель индустриальной политики – сбалансированный рост экономики и повышение благосостояния граждан. Для этого у нас есть все возможности», - подчеркнул Президент Казахстана. Выступая перед молодежью страны, Глава государства положительно оценил итоги Года молодежи и дал старт Году волонтера.













Премьер-министр РК Аскар Мамин провел успешные переговоры в США, где состоялись его встречи с руководством ведущих мировых компаний в области инновационного и цифрового развития, венчурного финансирования и энергетики.

Вице-премьер Бердибек Сапарбаев провел заседание комиссии по оптимизации вузов. «К сожалению, о качестве образования мы можем судить по уровню трудоустройства: каждый четвертый выпускник безработный», — отметил Б. Сапарбаев…

Еще одна гордость Казахстана Геннадий Головкин вернулся домой, в Карагандинскую область, встретился с акимом региона и сообщил, что «счастлив быть дома».





Самый большой поток информации на главной ленте страны посвящен событиям на местах. Корреспонденты МИА «Казинформ» в областях Казахстана разносторонне осветили жизнь регионов. Основной акцент сообщений носил праздничный характер, были очень интересные материалы коллег, с которыми можно ознакомиться в разделе «Регионы».

Погода в Казахстане в эти праздничные дни была теплой, как сама «погода в доме». Однако, по сообщениям синоптиков, аномальное тепло сменится похолоданием. Более детальный прогноз говорит о том, что установится хорошая зимняя, снежная погода, под стать Новому году, который мы ждем с новыми надеждами и с благодарностью за год уходящий.







