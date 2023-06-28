День Нептуна для детей военнослужащих провели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Днем Нептуна в бассейне на территории штаба регионального командования «Юг» в Таразе открылся купальный сезон для детей военнослужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие были приглашены военнослужащие с семьями из всех воинских частей Таразского гарнизона, а также сотрудники ТОО «Жамбылские электрические сети».

«Традицию проводить День Нептуна в штабе регионального командования «Юг» заложил первый командующий войсками Южного военного округа Алихан Джарбулов, – напомнил участникам праздника первый заместитель командующего войсками РгК «Юг» – начальник штаба Ержан Ибраев. – После выхода на военную пенсию Алихан Бримжанович возглавил ТОО «ЖЭС», но с войсками связь не потерял. Представители Жамбылских электрических сетей стали нашими постоянными гостями на таком празднике».

Дети военнослужащих РгК «Юг» побывали на службе у родителей и приняли участие не только в празднике, но и в соревнованиях. Театрализованное представление с Нептуном и его спутницей Русалкой, морскими разбойниками, лешими и водяными познакомило детей с мифологией и сказками, в которых участвуют морские персонажи, рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Дина Мухаринова.

В «Командирской эстафете» на старт вышли командиры частей. С лучшим результатом общую дистанцию в 100 метров преодолел командный состав горно-егерского полка. На втором месте оказались представители ТОО «ЖЭС», на третьем - офицеры штаба регионального командования «Юг».

Во втором этапе «Плавание с мячом» победили военнослужащие 5-й механизированной бригады. Второе место досталось военным пловцам штабного батальона (войсковая часть 81067). Третье место заняли связисты Таразского гарнизона (войсковая часть 28903).

Конкурс «Мой маленький плот» потребовал от участников физической выносливости - нужно было как можно быстрее преодолеть расстояние на воде, загребая воду руками. Лучшей в этом конкурсе стала команда войсковой части 81067. Второе место заняли военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения – войсковой части 01731. Замкнул тройку лидеров коллектив ТОО «ЖЭС».

Решающим для каждой команды стал семейный заплыв, в котором родители и дети выступали вместе. Первой дистанцию преодолела семья от войсковой части 81067. Второе место отвоевали сотрудники электрических сетей. Третье место досталось семье войсковой части 28903.

По итогам всех четырех этапов водных соревнований первое общекомандное место завоевал штабной батальон – войсковая часть 81067. Второе место занял коллектив ТОО «ЖЭС». Третье место досталось команде 5-й механизированной бригады. Грамоты, призы и подарки закрепили праздничное настроение.

«Самое главное в этом мероприятии не то, что мы соревновались и выясняли, кто сильнее, а то, что нашим детям была доставлена радость, – подчеркнул командир войсковой части 81067 Эльдар Толубаев. – Проведение Дня Нептуна – это хорошая традиция в штабе регионального командования «Юг». Благодаря этому празднику наши воинские коллективы еще больше сплотились, семьи и дети подружились. Такие праздники обязательно должны быть в нашей жизни и службе».