День нацвалюты, заседание НСОД, оценка работы дипломатов - обзор событий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прошедшая неделя с 15 по 21 ноября 2021 года была насыщенной на важные политические события внутри страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активной была она, прежде всего для Главы государства. 15 ноября Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с днем национальной валюты. Слова Президента о том, что «тенге стал символом нашей Независимости и ключевым фактором экономического роста» с поручением финансовой системе страны «содействовать дальнейшему повышению благосостояния граждан», разделяют, пожалуй, все наши соотечественники.

В этот день на 87 году ушел из жизни Даулет Хамитович Сембаев - первый председатель Национального Банка РК, которому принадлежит особая заслуга в деле становления и развития финансового сектора, создания национальной валюты, проведения пенсионной реформы независимого Казахстана. Об этом в своем соболезновании сказал Президент Казахстана.

16 ноября 2021 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Каспийский Трубопроводный Консорциумам (КТК) с 25-летим, вручил государственные награды РК лучшим работникам КТК, отметив при этом, что «консорциум стал символом нашего долгосрочного сотрудничества с иностранными инвесторами».

В этот же день Глава государства принял участие в VI заседании Национального совета общественного доверия (НСОД). «За два года своего существования НСОД способствовал претворению в жизнь многих хороших инициатив. На основе его предложений было принято свыше 90 нормативно-правовых актов», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Довольно острый разговор состоялся на расширенной коллегии Министерства иностранных дел Казахстана 18 ноября 2021 года. Президент Казахстана, принявший участие в ее работе, сказал: «Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске». По мнению Главы государства, в настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле, есть необходимость перемен в кадровой политике МИД. Среди важных задач Касым Жомарт Токаев отметил , что Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры и нашей стране необходимо укреплять лидирующие позиции Казахстана в Центральной Азии, активизировать работу по созданию Международного агентства по биобезопасности.

В конце рабочей недели Президент посетил с рабочим визитом Алматы, где провел встречу с представителями финансового сектора страны и прокомментировал перспективы развития в нашей стране атомной энергетики, включая строительство АЭС. Полный видеообзор рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Алматы размещен на ленте МИА «Казинформ».

На традиционном расширенном заседании Правительства РК, которое проводится каждый вторник, разговор шел обо всех актуальных темах жизни казахстанцев. Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил , что в целом в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная. «Занятость мест в инфекционных больницах составляет 30%, в реанимационных – 27%. Вместе с тем, как отметил глава Кабмина, в большинстве стран Европейского региона продолжается рост коронавирусной инфекции. «Поэтому меры по обеспечению санитарных требований и контроль их соблюдения мониторинговыми группами должны быть продолжены», - подчеркнул Аскар Мамин.

К концу недели эпидситуация в Казахстане улучшилась, так как Атырауская область перешла из «желтой» зоны в «зеленую». Согласно опубликованной матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 ноября 2021 года, в «красной» зоне остаются Павлодарская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Особое внимание казахстанцев обращено на вопрос вакцинации. Возможно ли получить вакцину Pfizer на платной основе – этот вопрос волновал многих. В ходе заседания Правительства Аскар Мамин дал поручение детально изучить ситуацию и рассмотреть эту возможность. «Поддерживаю предложение о возможности поставки вакцин в коммерческий сегмент рынка, чтобы желающие смогли платно сделать нужную им вакцину», - сказал глава Кабмина, отметив, чтобы особое внимание должно быть уделено режиму хранения вакцины в пунктах их складирования и во время перевозки.

На минувшей неделе состоялось важное заседание Сената Парламента РК, на котором обсуждался проект бюджета страны на ближайшие три года. Как Правительство будет снижать дефицит бюджета, какой будет цена на уголь, о том, что цену на ГСМ невозможно регулировать, в Сенате доложили члены Правительства, казахстанские министры.

По мнению председателя Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева, предстоящий трехлетний бюджет является большим испытанием для правительства. «Ситуация все еще непростая. В целом можно сказать, что Казахстан переживает пандемический кризис. Поэтому бюджет на ближайшие три года в основном направлен на восстановление и развитие», - отметил спикер Сената. По его словам, в трехлетнем бюджете страны выделяются соответствующие средства для реализации национальных проектов по поддержке экономики и благосостояния граждан.

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Как всегда, полная картина событий из регионов страны представлена собственными корреспондентами МИА «Казинформ».

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