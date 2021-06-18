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День национальных игр  устроили для павлодарских детей

Автор:  
Антон Гагарин
18 Июня 2021, 05:07
День национальных игр  устроили для павлодарских детей

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В школе № 36 города Павлодара устроили лагерь День национальных игр для популяризации национальной самобытности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Утренняя зарядка началась под ритмы казахского народного танца кара жорга. Затем школьники в течение дня вместе со специалистом центра здорового образа жизни города Нур-Султана Темирхановой Асиёй Амангельдиновной, педагогами школы погрузились в атмосферу казахских национальных видов игр: казакша курес, тогыз кумалак, аламан байге, кокпар, алтыбакан, аударыспак, жамбы ату, аркан тарту, қыз куу, тенге илу, модернизированных на современный лад», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

В мероприятии приняли участие более 300 учащихся пришкольного лагеря.

«Очень важное значение имеют национальные игры, ибо в них заложен глубокий философский смысл об устройстве жизни в обществе. По сути в игровой форме проведён урок для подрастающего поколения. Казахские народные игры считаются одним из ценнейших национальных наследий, дошедших от предков до цивилизационного уровня развития», - рассказал учитель школьный физической культуры Дмитрий Карпеченко.

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Для участников устроили соревнования. Участники старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Они показали свои ловкость точность, силу, быстроту, сообразительность, сплоченность и организованность. При подведении итогов соревнования выяснилось, что все команды отличились и были награждены памятными подарками. Праздник получился захватывающим и интересным, оставил массу положительных эмоций и впечатлений. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и бодрости.

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Фото отдела образования Павлодара.


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