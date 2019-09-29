День музыки отпразднуют в театре «Астана опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День музыки в Камерном зале «Астана опера» цикл симфонических концертов «Творцы вечных ценностей» откроет увлекательная программа из произведений выдающегося композитора эпохи барокко А. Вивальди. 1 октября впервые в Казахстане будет исполнена ария Персея из оперы «Освобожденная Андромеда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Камерный оркестр «Астана опера» выступит под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова.

«Наш концерт посвящен творчеству одного из крупнейших представителей музыкального искусства XVIII века Антонио Вивальди. Обширная, интересная программа в двух отделениях включает редко исполняемые арии Ирены из оперы «Баязет» и Констанцы из оперы «Гризельда», знаменитый цикл «Времена года», концерт для двух скрипок с оркестром, концерт для двух гобоев с оркестром, концерт для фагота с оркестром. В рамках этого цикла мы планируем представить слушателям целый ряд композиторов, связанных с эпохой барокко, таких как Г. Перселл, И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, T.Д. Альбинони. Вместе с артистами театра на сцену выйдут приглашенные музыканты из Казахстана и из-за рубежа. Концерты будут проходить в несколько необычном формате, публику ждет множество сюрпризов», - сказал автор проекта дирижер Абзал Мухитдинов.

Новый цикл симфонических концертов «Творцы вечных ценностей» направлен на то, чтобы знакомить зрителей с выдающимися композиторами, представителями музыкальных направлений, которые стали родоначальниками новых жанров и определили их будущее развитие. Антонио Вивальди, чье творчество открывает цикл, обрел широкую славу как скрипач-виртуоз и композитор, способный за 5 дней создать трёхактную оперу и сочинить множество вариаций на одну тему. Инструментальные концерты Вивальди явились этапом на пути формирования классической симфонии.

В концерте также примут участие: ведущая солистка театра заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова (сопрано), Батыржан Смаков (контртенор), солист и концертмейстер оркестра «Астана опера» заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов, Мәдениет қайраткері Айсулу Байкенова, Мадина Капеу (скрипки), Асет Нельдыбаев (фагот), Дамиля Махпирова, Нургуль Сапарова (гобой). Ведущая – Мәдениет қайраткері Маржан Жакенова.

Начало концерта - в 19:00.