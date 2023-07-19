День металлурга отметили в Жарминском районе области Абай

ЖАРМА. КАЗИНФОРМ - День металлурга стал традиционным торжеством для жителей Жарминского района области Абай. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



В поселке Ауэзов с размахом отметили профессиональный праздник. Участие в мероприятии приняли все жители, которые чествовали коллектив профессионалов, ветеранов труда Бакырчикского горнодобывающего предприятия, которое входит в группу компаний акционерного общества «Полиметалл». Поздравить металлургов прибыл заместитель акима Жарминского района Райым Нургалиев.

«Горнодобывающая промышленность – отрасль полная самоотверженности и мужества. Это не только сложный и почетный труд, но еще и сильный характер, твердость духа, несгибаемая воля ... Поздравляю всех тех, кто связал свою жизнь с одной из самых горячих и уважаемых профессий», - сказал заместитель акима района.Он выразил признательность каждому сотруднику этой сферы за высокое мастерство и преданность профессии. В этот знаменательный день были чествованы лучшие специалисты отрасли, а ряд сотрудников награждены почетными грамотами, благодарственными письмами. Череду мероприятий продолжили соревнования по настольным спортивным играм. Для детей на школьном стадионе были организованы веселые игры, караоке. А для взрослых батл-танцы на открытой площадке. Кроме того, среди сотрудников горнодобывающего предприятия состоялся футбольный матч. В нем приняли участие 8 команд. По итогам игры І место заняла команда «Аякс», ІІ место - команда «Алтын», ІІІ место – «Энергетик». Вечером были организованы концерт и фейерверк.