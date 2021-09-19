День матери отмечается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в третье воскресенье сентября отмечается День матери в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот праздник был учрежден в 2012 года по инициативе Елбасы - Первого Президента Нурсултана Назарбаева.

Еще в 2011 году на Съезде женщин Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что женщины Казахстана сыграли выдающуюся роль в становлении и укреплении Независимости страны.

«Во-первых, ваша забота о благополучии своих детей и внуков, ваше стремление сохранять мир и согласие в своих семьях и во всем нашем обществе – стали решающим условием всенародной поддержки и успеха реформ, политики, которую мы проводим. В сложное время на пути Независимости вы бережно охраняли домашний уют и спокойствие, поддерживали мужчин, укрепляли в них силу духа и крепкую волю. Вы сами брались за любую работу, показывая пример многим мужчинам в выполнении своего семейного и гражданского долга.

Во-вторых, неоценим вклад женщин в обеспечение демографического роста в Казахстане. Конечно, мужчины тоже сыграли в этом определенную роль.

Но рождение детей, их воспитание – это главная забота, прежде всего, наших женщин. В-третьих, реальностью казахстанской экономики стал динамичный сектор женского предпринимательства», - сказал Первый Президент РК.

Действительно, сегодня женщины преуспевают во многом. А праздник призван напомнить каждому о роли матери в его жизни. Ведь мамы в этой жизни выполняют особую миссию - появляются на свет будущие ученые, выдающиеся артисты, олимпийские чемпионы. И за каждой такой победой стоит мама.

К слову, в нашей стране существует Совет матерей Ассамблеи народа Казахстана. Толчком для создания Совета матерей стало выступление Елбасы 4 апреля 2013 года на ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Советы матерей при АНК создавались по стране почти одновременно, в течение одного-двух месяцев с небольшой разницей. Сразу же была начата работа по приведению их деятельности в единый формат, определению направления работы. 13-14 ноября 2014 года в столице был проведен I Республиканский форум Советов матерей.

В настоящее время в регионах страны действуют 16 областных, 47 городских, 270 районных, 1239 сельских Советов матерей. Также при этнокультурных объединениях созданы и активно действуют 105, на предприятиях – 33 Совета матерей. Членами советов являются женщины с активными жизненными позициями. Это в первую очередь многодетные матери, представители государственных структур, НПО, этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции, работники психолого-медицинских учреждений, медиаторы, молодежь.

Советы матерей стали своеобразной школой, где возрождаются наши национальные ценности. Ни для кого не секрет, что в век глобализации молодежь стремясь интегрироваться с внешним миром, хорошо разбираются в особенностях других культур, но слабо знают свою. Поэтому члены советов матерей с удовольствием принимают участие в проектах Ассамблеи народа Казахстана, в которых молодому поколению разъясняется суть наших национальных ценностей, красивых и поучительных традиции. Такие проекты как «Қазақтану», «Төркіндеу» становятся все более притягательными и для молодежи.

Советы матерей принимают участие в повышении правовой грамотности женщин, в решении вопросов детей, оставшихся без попечения родителей, в возрождении национальных ценностей, традиций, посредством различных мероприятий пропагандируют крепкие и дружные семьи. На постоянной основе ведется работа по разъяснению проводимых в стране социально-экономических реформ.

Советы матерей тесно и плодотворно сотрудничают с социальными учреждениями, учебными заведениями, детскими учреждениями, инициативными центрами. Множество общественно-значимых инициатив и проектов Советов матерей является результатом этого партнерства.

Для мам в Казахстане существуют особые награды.

Подвеской «Алтын алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие семь и более детей. Награждение производится по достижении седьмым ребёнком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

При награждении подвеской «Алтын алқа» учитываются также дети, усыновленные матерью в установленном законом порядке, погибшие или пропавшие без вести при защите интересов страны или при исполнении иных служебных обязанностей, погибшие при стихийных бедствиях либо при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни и материальных ценностей, в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, а также умершие вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового или профессионального заболевания.

Подвеска «Алтын алқа» имеет статус ордена РК. Многодетные матери, награжденные подвеской «Алтын алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», обеспечиваются жилой площадью.

Подвеской «Күміс алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие шесть детей, при достижении шестым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Эта награда тоже имеет статус ордена РК.

Многодетным матерям, награжденным подвеской «Күміс алқа», льготы могут быть установлены за счет средств местных бюджетов.

Несколько дней назад Совет матерей поздравил многодетных мам с наступающим праздником. Трех обладательниц подвесок «Күміс алқа» и «Алтын алқа» отметили сладкими презентами и вручили «ақ орамал» - символ чистоты помыслов, чистоты души, целомудрия.



