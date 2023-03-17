День матерей и День отцов могут появиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в перечень праздничных дат предложили включить День матерей и День отцов. Об этом говорится в проекте постановления Правительства, опубликованном на портале «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК подготовил изменения в перечень праздничных дат в Казахстане.

Согласно проекту постановления в перечень праздничных дат Казахстана предлагается включить:

День матерей – второе воскресенье мая;

День отцов – третье воскресенье июня.

В документе говорится, что включение в перечень праздничных дат в РК праздников «День матерей» и «День отцов» способствует продвижению семейных ценностей, укреплению института семьи, а также развитию института отцовства в Республике Казахстан.

«По предварительному согласованию со структурами ООН (ЮНФПА, ЮНЕСКО), центральными и местными государственными органами, Советом матерей при АНК и Республиканским общественным объединением «Союз отцов»«на VII республиканском форуме отцов»Отбасы – Ұлт тірегі«, прошедшем 14 декабря 2022 года, рекомендуется отмечать масштабно «День матери» во второе воскресенье мая и «День отцов» в третье воскресенье июня в соответствии с международными датами празднования», - поясняется в проекте.

Документ находится на публичном обсуждении до 5 апреля.