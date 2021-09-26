День машиностроителя празднуют в последнее воскресенье сентября в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День машиностроителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздник ведет свою историю еще с советских времен. Его отмечают не только в Казахстане, но и машиностроители России, Беларуси, Кыргызстана. Он был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

День машиностроителя в Казахстане утвержден 31 октября 2017 года Премьер-Министром РК в рамках подписанного постановления Правительства РК № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов поздравил всех задействованных в важной для страны отрасли с профессиональным праздником.

«Основа индустриализации нашей страны, машиностроение, обеспечивает поступательное движение вперед, курсом развития и прогресса. Неустанный труд машиностроителей превращает сырье и материалы в продукцию, обеспечивает выход на новые уровни промышленного уклада. И каким бы высоким не становился уровень современных производственных процессов, успехи отрасли обеспечены в первую очередь вкладом рабочего, мастера, инженера. Примите мою глубокую благодарность за ваш труд, пожелания новых успехов, крепкого здоровья и процветания вашим родным близким», - пожелал Бейбут Атамкулов.

По данным Союза машиностроителей Казахстана, на сегодня в отрасли работает более трех тысяч предприятий, на которых занято более 119 тысяч человек. В целом за 10 лет индустриализации в машиностроении реализовано 135 проектов на 400 млрд тенге, в планах до 2025 года – 14 проектов на 160 млрд тенге.

Напомним, что 22-23 сентября 2021 года состоялся IХ Форум машиностроителей Казахстана и Первая международная специализированная Выставка по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2021».

Организаторами Форума выступили Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке Правительства Республики Казахстан. Рекомендации, выработанные на форуме, послужат реализации поручений, поставленных Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в Послании.

Председатель Союза машиностроителей Казахстана (СМК) Мейрам Пшембаев рассказал о показателях отрасли машиностроения в 2021 году. В ходе ежегодного форума машиностроителей глава СМК заявил, что машиностроение остается одной из динамично развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности.

«Объем производства в отрасли за 8 месяцев этого года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,4 трлн тенге. Мы прогнозируем, что по итогам этого года впервые превысим 2 трлн тенге» - сообщил Мейрам Пшембаев.

Особенно динамичный рост отмечается в таких секторах как сельскохозяйственное машиностроение – рост на 300%, железнодорожное – на 45%, электротехническое – на 28%, горно-металлургическое и нефтегазовое составили рост по 11 %.

Также, по информации СМК, в машиностроительной отрасли Казахстана планируется до 2025 года реализация 14 проектов общей стоимостью 160 млрд тенге.

За последние 10 лет в машиностроительной отрасли реализовано 135 проектов общей стоимостью 400 млрд тенге.