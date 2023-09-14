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    03:00, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    День культуры Казахстана провели в Секретарите ШОС

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    В Секретариате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел День культуры Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие организовано Посольством РК в КНР и Секретариатом ШОС согласно совместному плану на период казахстанского председательства в Организации в 2023-2024 годах.

    «ШОС придает большое значение развитию сотрудничества в области культуры и искусства, которое рассматривается как важная часть деятельности Организации. В целях дальнейшей популяризации богатого исторического и культурного наследия народов государств-членов ШОС и изучения потенциала туризма в 2022 году был запущен проект – «Туристическая и культурная столица ШОС». В этом году эстафету принял город-жемчужина Республики Казахстан – Алматы», - сказал Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
    «Сегодняшнее мероприятие направлено на демонстрацию культурных достижений современного Казахстана», - резюмировал генсек.


    Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в КНР Шахрат Нурышев рассказал, что в рамках председательства запланировано около 130 различных мероприятий, включая Саммит глав государств, который пройдет в Казахстане.

    «Уверен, что данные мероприятия придадут особый импульс реализации приоритетов председательства Республики Казахстан», - отметил он.

    Ш.Нурышев проинформировал, что в целях дальнейшего укрепления «Шанхайского духа» в течение года Посольством РК в КНР совместно с Секретариатом ШОС и Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству дополнительно будут проведены около 20 различных торгово-экономических и культурно-гуманитарных мероприятий.

    «День культуры Республики Казахстан в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества, который мы проводим сегодня, является одним из основных мероприятий этого плана», - подчеркнул он.


    Участники мероприятия ознакомились с убранством сооруженной во дворе штаб-квартиры ШОС юрты, в которой были представлены образцы казахского декоративно-прикладного искусства, а также осмотрели выставки рукоделий национальной одежды и женских нарядов, книг казахстанских авторов и галерею фотокартин с изображением живописных мест Казахстана.

    Гости мероприятия посмотрели обряд «тұсау кесер», дефиле современных моделей национальной одежды и концерт этно-фольклорной группы «Туран», а также насладились блюдами традиционной казахской кухни.

    Республика Казахстан приступила к исполнению обязанностей председателя Шанхайской организации сотрудничества сроком на один год с 5 июля 2023 года.


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