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    21:12, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    День красоты прошел в женской колонии в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные женской колонии в Карагандинской области сменили на один день тюремную робу на вечерние наряды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ежегодно во всем мире 9 сентября отмечается Международный день красоты. Осужденные учреждения АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области не стали исключением и провели свой день красоты.

    «В любой сложившейся жизнью обстановке женщине с рождения присуще быть красивой. То, что мы сейчас находимся в местах лишения свободы, не означает, что мы не следим за собой. В нашем учреждении есть салон парикмахера, проводятся курсы маникюра. В международный день красоты мы сделали себе прически, накрасились и примерили вечерние платья», - сообщила осужденная учреждения АК-159/9.

    Также в учреждении проводятся конкурсы красоты, в которых осужденные охотно принимают участие.



    Теги:
    Пенитенциарная система Карагандинская область Правоохранительные органы
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