День красоты прошел в женской колонии в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденные женской колонии в Карагандинской области сменили на один день тюремную робу на вечерние наряды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно во всем мире 9 сентября отмечается Международный день красоты. Осужденные учреждения АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области не стали исключением и провели свой день красоты.

«В любой сложившейся жизнью обстановке женщине с рождения присуще быть красивой. То, что мы сейчас находимся в местах лишения свободы, не означает, что мы не следим за собой. В нашем учреждении есть салон парикмахера, проводятся курсы маникюра. В международный день красоты мы сделали себе прически, накрасились и примерили вечерние платья», - сообщила осужденная учреждения АК-159/9.

Также в учреждении проводятся конкурсы красоты, в которых осужденные охотно принимают участие.