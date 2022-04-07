День космонавтики в Казахстане пройдет под эгидой Года детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нынешний День космонавтики будет отмечаться в Казахстане под эгидой объявленного Президентом страны Года детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это будет целый цикл мероприятий, направленных на популяризацию и развитие космической отрасли, повышение интереса молодежи и общественности к вопросам развития космоса», - рассказала Гульжан Смаилова, руководитель управления научно-технических разработок Аэрокосмического комитета (НК «Казкосмос») МЦРИАП РК.

Создание в столице кружков ракетостроения, робототехники, формирование Молодежного совета при Казкосмосе, открытие в республиканском молодежном образовательном лагере «Zeren» отряда «Jas Garysh» для объединения активной, талантливой молодежи, проведение конкурса среди художников столицы «Дети и космос», международного конкурса по космическим технологиям и технике «Kazakhstan Smart Space» - все это входит в программу Казкосмоса в рамках Года детей.

Главное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, состоится 12 апреля в Национальном космическом центре, где «Поколение Space» – школьники, студенты , стартаперы, молодые ученые встретятся с казахстанскими космонавтами, специалистами космической отрасли, руководителями Казкосмоса, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Планируется, что участие в этой встрече примут более 120 учащихся школ, ВУЗов, представителей молодежи столицы. Все желающие смогут посмотреть прямой эфир мероприятия 12 апреля 2022 года в 15 часов по времени Нур-Султана на YouTube-канале Казкосмоса.

В канун Дня космонавтики в Алматы будут подведены итоги международного конкурса по космическим технологиям и технике «Kazakhstan Smart Space». Стало известно, что 92 проектные команды вышли в финал конкурса, который длился более трех месяцев. Торжественное награждение победителей состоится 12 апреля в Национальном космическом центре. Также в этот праздничный день отметят лучших художников конкурса «Дети и космос» и вручат медали победителям традиционного турнира по настольному теннису на приз председателя Казкосмоса.

Праздничные мероприятия в честь 61 годовщины первого полета человека в космос пройдут и на космодроме Байконур - первой космической гавани Земли.