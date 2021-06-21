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    13:37, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    День казахстанской полиции: руководство полиции Алматы покорило пик Фурманова

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководство полиции Алматы покорило пик Фурманова. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Восхождение на вершину полицейские совершили минувшим днем, несмотря на ненастную погоду. В числе покорителей пика – руководство ДП Алматы, начальники районных управлений и отделов полиции, а также самостоятельных подразделений Департамента.

    «Признаться, это не первый поход наших сотрудников в горы. Пусть на непрофессиональном, но на самом качественном любительском уровне. Тропа – не из легких, туман и моросящий дождь тоже создавали определенные неудобства. Но, как говориться, бойцы были озадачены единственной целью – пройти дистанцию до конца и в полном составе. Уже на вершине, после восхождения, традиционно развился красивый Флаг Казахстана», – поделился эмоциями начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

    Спикер напомнил, что мероприятие организовано в канун празднования Дня казахстанской полиции. Оно послужит хорошим примером для молодежи в части патриотического, морального и духовного воспитания.


    Теги:
    МВД РК Алматы
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