День Казахстана проходит в Торонто

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - День Казахстана проходит в рамках крупнейшей мировой выставки-конференции PDAC по разведке и добыче полезных ископаемых в Торонто. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Министерства экологии, геологии, природных ресурсов РК, Министерства иностранных дел РК, ГП «Aurora Minerals Group», «Rio Tinto», AIX, АО «Казцинк» проводят его в онлайн-формате.

Ежегодная конференция PDAC – ведущее для мировой горно-добывающей отрасли мероприятие, где обсуждаются текущие вопросы, перспективные рынки, отраслевые тенденции и новые технологии. Выставка привлекает экспонентов, инвесторов, аналитиков, руководителей горнодобывающей промышленности, геологов и государственных чиновников со всех континентов.В рамках «Kazakhstan Day» представители государственных органов и национальных компаний Казахстана рассказали участникам конференции о перспективах казахстанского рынка минеральных ресурсов, новых возможностях для инвесторов и бизнеса, новостях законодательства, а также о мерах поддержки инвесторов и правилах работы на казахстанском рынке.На конференции вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК Баймишевым Руслан Нурашевичем отмечено, что за короткий период реализации нового законодательства, основанного на западно-австралийской модели, в Казахстане развиваются юниорские компании в геологоразведке. В первую очередь, это связано со значительным упрощением процесса получения лицензий. Так, за два года выдано более 1,2 тысячи прав на недропользование.