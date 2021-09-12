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    07:30, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    День казахского кино отмечают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 сентября в Казахстане отмечается День кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начало казахстанского кинематографа принято считать с фильма «Амангельды», который вышел на экраны в 1938 году.

    Фильм, снятый на киностудии «Ленфильм», рассказывал о великом батыре Амангельды Иманове. Режиссером выступил Марк Левин, а роль Амангельды сыграл актер Елубай Омирзаков.

    12 сентября 1941 года вышло постановление правительства КазССР о создании Алматинской кинематографической студии на базе хроникальных фильмов.

    Развитие казахского кино пришлось на годы Второй мировой войны. Киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм» начали работать в Алматы. 12 сентября 1941 года в городе Алматы съемками фильмов занялась студия художественных и документальных фильмов.

    В 1960 году Алматинская киностудия художественных и хроникальных фильмов была переименована в «Казахфильм». В 1984 году киностудии было присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии Шакена Кенжетаевича Айманова.

    На сегодня киностудия «Казахфильм» является единственным и крупнейшим центром кинопроизводства в Центральной Азии, оказывающим полный спектр услуг по производству художественных, документальных и анимационных фильмов.

    Казахская киностудия со дня своего существования успел снять более 100 художественных, около 500 документальных фильмов.

    Руководитель союза казахстанских кинематографистов Бауржан Ногербеков в 2005 году предложил назвать 12 сентября «Днем казахского кино». С тех пор уже 16 дет в стране отмечается этот день.


    Фото: kazakhfilmstudios.kz

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