День казахского кино отмечают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 сентября в Казахстане отмечается День кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начало казахстанского кинематографа принято считать с фильма «Амангельды», который вышел на экраны в 1938 году.

Фильм, снятый на киностудии «Ленфильм», рассказывал о великом батыре Амангельды Иманове. Режиссером выступил Марк Левин, а роль Амангельды сыграл актер Елубай Омирзаков.

12 сентября 1941 года вышло постановление правительства КазССР о создании Алматинской кинематографической студии на базе хроникальных фильмов.

Развитие казахского кино пришлось на годы Второй мировой войны. Киностудии «Ленфильм» и «Мосфильм» начали работать в Алматы. 12 сентября 1941 года в городе Алматы съемками фильмов занялась студия художественных и документальных фильмов.

В 1960 году Алматинская киностудия художественных и хроникальных фильмов была переименована в «Казахфильм». В 1984 году киностудии было присвоено имя выдающегося деятеля национальной кинематографии Шакена Кенжетаевича Айманова.

На сегодня киностудия «Казахфильм» является единственным и крупнейшим центром кинопроизводства в Центральной Азии, оказывающим полный спектр услуг по производству художественных, документальных и анимационных фильмов.

Казахская киностудия со дня своего существования успел снять более 100 художественных, около 500 документальных фильмов.

Руководитель союза казахстанских кинематографистов Бауржан Ногербеков в 2005 году предложил назвать 12 сентября «Днем казахского кино». С тех пор уже 16 дет в стране отмечается этот день.





Фото: kazakhfilmstudios.kz