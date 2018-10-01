«День инвестора» под эгидой IOSCO впервые состоялся в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые в Астане под эгидой Международной организации комиссий по пенным бумагам (IOSCO) совместно с Комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) состоялся «День инвестора», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Астане начала свою работу конференция «Investor's Day» («День инвестора») с участием представителей Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и международных экспертов. Организатором выступило Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА.

Обращаясь к участникам мероприятия, управляющий директор, член правления Администрации МФЦА Eрнур Рысмагамбетов отметил, что «День инвестора» проводится в рамках проходящей в Казахстане «Всемирной недели инвесторов-2018» (WIW).

«МФЦА был запущен 5 июля этого года. Это проект, инициированный Президентом Республики Казахстан. За последние два с половиной года мы очень плотно работали, чтобы построить институциональную базу, регуляторную базу, подготовить полностью всю основу, все проекты, которые существуют в МФЦА», - напомнил он.

Eрнур Рысмагамбетов сообщил, что в этом году был создан Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA), который является независимым органом при МФЦА и ассоциированным членом IOSCO.

«И в рамках сотрудничества с IOSCO мы проводим Всемирную неделю инвесторов, которая началась чуть ранее - 1 октября. За это время мы посетили 7 городов, 15 университетов и 5 высших школ и их студентов. И в целом мы встретились с более чем 2,5 тысяч людей во время наших поездок. Мы до сих пор обновляем некоторые цифры, потому что у нас два больших мероприятия проходят сегодня в Астане, в Алматы, несколько мероприятий будут проводиться с понедельника по среду. Но мы очень рады быть частью Всемирной недели инвесторов», - добавил он.

По словам заместителя председателя IOSCO's Committee 8 on Retail Investors профессора Паскаля Мунафо, Всемирная неделя инвесторов фокусируется на образовании, обучении инвесторов.

«Обучение инвесторов очень важно по ряду причин. Потому что мы предоставляем информацию о каких-то несимметричных вопросах, о симметриях, и инвесторам все сложнее и сложнее понять ситуацию. Потому что есть столько много сложных финансовых продуктов, которые можно увидеть на рынке. И, опять же, учитывая процессы цифровизации, финансовые рынки становятся все более и более комплексными. И поэтому очень важно инвесторам обучаться», - подчеркнул он.

Паскаль Мунафо считает, что при принятии решений по финансам тяжело измерить эффективность таких программ, некоторые программы были неэффективны. «Очень важный момент: обучение инвесторов, если я говорю о регулирующей стороне, такое образование должно дополнять, а не заменять регулирование, надзор и правоприменение, то есть все эти компоненты должны быть вместе. Я не могу отделить обучение инвесторов от других полномочий. Поэтому очень важно иметь сотрудничество, делиться информацией с регуляторами, между регуляторами. И поэтому есть инициатива, чтобы объединить регуляторов за одним столом, чтобы они делились опытом», - сказал он.

Как пояснили организаторы, мероприятие направлено на развитие инвестиционной грамотности по вопросам зашиты интересов инвесторов, профессиональное развитие казахстанских специалистов и впервые проводится в Астане в рамках «Всемирной недели инвесторов-2018».

В течение всего «Дня инвесторов» перед слушателями выступили эксперты из Великобритании, Австралии, Франции и Италии. Они представили информационные сессии, воркшопы и гостевые лекции на актуальные для финансового рынка Казахстана темы. Участники конференции также узнали о программах престижных профессиональных международных сертификации от Бюро МФЦА.

В числе важных событий, прошедших в рамках «Investor's Day», значилось официальное открытие первого в Астане экзаменационного центра Британского Королевского Института ценных бумаг и инвестиций (CISI). CISI является глобальным профессиональным органом для профессионалов в финансовой и инвестиционной отраслях. Экзаменационный центр в скором времени позволит готовить высококлассных специалистов индустрии ценных бумаг и инвестиций мирового уровня на базе Бюро МФЦА.

Напомним, Международным финансовым центром «Астана» и Бюро МФЦА в поддержку глобальной инициативы Всемирной неделей инвесторов был охвачен ряд крупнейших городов Казахстана, среди которых Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Караганда, Костанай и Усть-Каменогорск. В этих городах в целях повышения уровня финансовой и инвестиционной грамотности населения были проведены тематические мероприятия, встречи с академическими и бизнес-кругами. Всего информационная кампания охватила 7 городов, 15 университетов, 5 школ и более 10 бизнес-площадок по всему Казахстану.

Отметим, Всемирная неделя инвесторов проводится уже во второй раз и охватывает 80 юрисдикции на шести континентах. Ключевая задача WIW заключается в том, чтобы подчеркнуть важность образования и зашиты инвесторов, а также способствовать возможности обучения инвесторов, учитывая сегодняшнюю быстро меняющуюся среду финансовых технологий и инноваций. «Всемирная неделя инвесторов-2018» проходит под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) с 1 по 7 октября этого года в 80 странах мира.

Бюро непрерывного профессионального МФЦА специализируется на популяризации международных профессиональных сертификации в области правления активами, аудита и бухучета, риск-менеджмента, исламских и «зеленых» финансов, таких как CFA, ACCA, FRM, BIBF и других, а также развитии кадрового потенциала и формировании пула профессионалов международного уровня из локальных специалистов финансового рынка для работы в эко-системе МФЦА и за его пределами, а также повышение инвестиционной грамотности посредством проведения тематических мероприятий.