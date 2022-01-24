+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

День и ночь возле нас: пациенты с коронавирусом о лечении в стационарах Нур-Султане

24 Января 2022 20:24
Поделиться:
День и ночь возле нас: пациенты с коронавирусом о лечении в стационарах Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесперебойная работа аппаратов при дыхательной недостаточности, обеспокоенные своим здоровьем пациенты, проверка сатурации, вера в лучшее – частое, что сегодня можно увидеть в ковидных госпиталях. Столичные врачи поделились кадрами со взрослого корпуса инфекционного центра города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

Новости по теме
Сколько рожениц заболели коронавирусом с начала года в Алматы
Первый случай заражения КВИ выявлен среди прибывших на Олимпиаду в Пекин спортсменов В Костанае на 30% увеличилось число вызовов - станция скорой помощи По религиозным мотивам нельзя обосновывать отказы от вакцинации - благочинный Нур-Султана

На видео видно, как один из пациентов буквально «проглатывает» воздух и пытается дышать в полную грудь, но сделать ему это не удается без вспомогательного аппарата. На другом кадре засняли медработника, который беседует с пациентом и проявляет заботу по отношению к нему, взяв его за руку.

Пациент Ержан Байтугелов, который находится на стационарном лечении, отметил постоянное нахождение медперсонала возле пациентов, их внимание и поддержку.

«Когда поступил сюда, поражение легких было 20%. До этого всю неделю температура просто не спадала. С момента как положили в больницу, медперсонал день и ночь находится возле нас, лечат, оказывают все помощь. Сегодня уже мне лучше, дай Бог идем на поправку и выписываемся домой. Благодарю всех за поддержку», - говорит на видео Ержан Байтугелов.

Напомним, в столице с ухудшением эпидситуации были развернуты дополнительные инфекционный койки до 2 200 мест. Также в связи с резким ростом заболевших и появлением штамма «омикрон» увеличилось количество пациентов и на амбулаторном уровне – более 47 600 человек.

Как признаются сами врачи, они снова бьют тревогу, так как коечные места заполняются мгновенно. Медработники вновь призывают всех к вакцинации, отмечая ее эффективность и противодействие тяжелому течению заболеваемости.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Видео   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько рожениц заболели коронавирусом с начала года в Алматы
Первый случай заражения КВИ выявлен среди прибывших на Олимпиаду в Пекин спортсменов
В Костанае на 30% увеличилось число вызовов - станция скорой помощи
По религиозным мотивам нельзя обосновывать отказы от вакцинации - благочинный Нур-Султана
Популярное
1 Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
2 Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
3 Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
4 Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
5 Эксклюзивные вещи из мусора создает студентка из Караганды
6 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Читайте также
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
По религиозным мотивам нельзя обосновывать отказы от вакцинации - благочинный Нур-Султана
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
Дистанционное обучение требует сильной дисциплины - алматинский учитель
Тело пропавшего накануне мальчика обнаружено в Атырау
Эксклюзивные вещи из мусора создает студентка из Караганды
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив