День и ночь возле нас: пациенты с коронавирусом о лечении в стационарах Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесперебойная работа аппаратов при дыхательной недостаточности, обеспокоенные своим здоровьем пациенты, проверка сатурации, вера в лучшее – частое, что сегодня можно увидеть в ковидных госпиталях. Столичные врачи поделились кадрами со взрослого корпуса инфекционного центра города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

На видео видно, как один из пациентов буквально «проглатывает» воздух и пытается дышать в полную грудь, но сделать ему это не удается без вспомогательного аппарата. На другом кадре засняли медработника, который беседует с пациентом и проявляет заботу по отношению к нему, взяв его за руку.

Пациент Ержан Байтугелов, который находится на стационарном лечении, отметил постоянное нахождение медперсонала возле пациентов, их внимание и поддержку.

«Когда поступил сюда, поражение легких было 20%. До этого всю неделю температура просто не спадала. С момента как положили в больницу, медперсонал день и ночь находится возле нас, лечат, оказывают все помощь. Сегодня уже мне лучше, дай Бог идем на поправку и выписываемся домой. Благодарю всех за поддержку», - говорит на видео Ержан Байтугелов.

Напомним, в столице с ухудшением эпидситуации были развернуты дополнительные инфекционный койки до 2 200 мест. Также в связи с резким ростом заболевших и появлением штамма «омикрон» увеличилось количество пациентов и на амбулаторном уровне – более 47 600 человек.

Как признаются сами врачи, они снова бьют тревогу, так как коечные места заполняются мгновенно. Медработники вновь призывают всех к вакцинации, отмечая ее эффективность и противодействие тяжелому течению заболеваемости.



