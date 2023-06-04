Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

День государственных символов отметили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
4 Июня 2023, 18:00
День государственных символов отметили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау День государственных символов отметили на одноименной площади, на которой расположен один из самых высоких в стране флагштоков в 91 метр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничном мероприятии приняли участие аким региона Серик Шапкенов, представители общественности, этнокультурных объединений, военнослужащие Вооруженных сил РК.

«Государственные символы - один из неотъемлемых атрибутов страны, олицетворяющих ее суверенитет. После получения независимости были утверждены государственные границы и приняты государственные символы РК, которые отражают историю, цели, задачи и достижения страны. Государственный герб показывает, что казахстанцы хотят жить под единым шаныраком в мире и согласии. Флаг отражает наше стремление жить под ясным и мирным небом, свободно парить, как птица и быть наравне с развитыми странами мира.

Наш гимн придает особый патриотический дух и подтверждает, что наше главное богатство - независимость, на пути к которой наши предки проделали долгий, нелегкий путь. Все это мы должны донести до подрастающего поколения, чтобы они также уважали и дорожили государственной символикой. Всех атыраусцев поздравляю с этим значимым праздником!», - сказал Серик Шапкенов, выступая перед участниками праздника.

В ходе мероприятия состоялось чествование государственных символов. Затем прошла церемония поднятия флага РК, а завершилось мероприятие концертной программой. Участие в ней приняли артисты Академического Казахского драматического театра имени Махамбета Утемисова.

Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

Атырауская область   Патриотизм   Регионы   Общество   Госсимволы РК   День госсимволов РК   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами