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    21:42, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    День государственных символов отметили в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау отметили День государственных символов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Праздничное мероприятие было организовано на площади у флагштока.

    «Главные символы страны - это Флаг, Герб и Гимн. Они символизируют единство, свободу, историю и ценности народа, проживающего в независимой стране. Наши государственные символы, ставшие талисманом нашей независимости, помогают нам продвигать наши ценности на мировой арене, бороться и побеждать нашим спортсменам, а также поддерживают добрые дела наших соотечественников! Желаю стабильности, спокойствия и процветания нашей стране, а также благополучия жителям нашей области», – сказала заместитель акима области Бахтыгул Хаменова.
    В завершение мероприятия на площади у флагштока прозвучали патриотические песни. Праздник продолжился парадом судов с поднятыми флагами по реке Урал.
    Теги:
    Атырауская область Государственные символы РК Общество Дата
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