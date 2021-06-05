День государственных символов отметили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау отметили День государственных символов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничное мероприятие было организовано на площади у флагштока.

«Главные символы страны - это Флаг, Герб и Гимн. Они символизируют единство, свободу, историю и ценности народа, проживающего в независимой стране. Наши государственные символы, ставшие талисманом нашей независимости, помогают нам продвигать наши ценности на мировой арене, бороться и побеждать нашим спортсменам, а также поддерживают добрые дела наших соотечественников! Желаю стабильности, спокойствия и процветания нашей стране, а также благополучия жителям нашей области», – сказала заместитель акима области Бахтыгул Хаменова.В завершение мероприятия на площади у флагштока прозвучали патриотические песни. Праздник продолжился парадом судов с поднятыми флагами по реке Урал.