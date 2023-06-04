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День государственных символов отмечается в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
4 Июня 2023, 09:00
День государственных символов отмечается в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны. К государственным символам относятся герб, флаг и гимн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что государственный флаг является символом, сплачивающим всех граждан страны, объединяющим их во имя общего дела.

«Наш небесно-голубой флаг обозначает незыблемость нашей государственности. Наш герб – это отражение идеи свободы. Наш гимн воспевает вольный дух и национальную самобытность. Эти три символа независимости придают чувство гордости нашему народу, поскольку они воплощают в себе мечты наших предков», - сказал Глава государства во время церемонии поднятия Государственного флага в прошлом году в Астане.

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За последние несколько лет было усовершенствовано законодательство в отношении использования государственных символов. Было разрешено вывешивать флаг в общественных или частных местах, а в начале текущего года увеличился штраф за оскорбление госсимволов. В случае правонарушения гражданам придется заплатить 10 млн 350 тысяч тенге.

В этот день по всему Казахстану проводятся различные мероприятия, посвященные государственным символам. К примеру, в Астане их планируется более 600. В 09:30 на площади «Қазақ елі» можно будет посетить ярмарку ремесленников и дефиле декоративной национальной одежды. В 10:00 на площади монумента «Байтерек» состоится праздничное мероприятие «Менің рәміздерім», в рамках которого выступят лучшие военные оркестры Казахстана. В это же время с площади «Государственных символов» начнется традиционный автопробег с участием более 50 автомобилей и мотоциклов. В 12:00 на ипподроме «Казанат» стартует турнир по республиканской байге: «Кунан», «Жорга», «Топ», «Аламан».

В Национальном музее РК традиционно в честь праздника школьникам проводят познавательные экскурсии, в ходе которых им рассказывают об истории создания и значении государственных символов. Кстати, посещение музея с 1 июня на период летних каникул для всех учащихся школ бесплатно.

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«При входе в музей вы можете заметить парящего орла под золотым солнцем и голубым небом. Можно сказать, что каждый посетитель, входя в музей, первым делом видит флаг Республики Казахстан. В основном посетители интересуются тем, какое значение имеют государственные символы, что означают изображенные крылатые кони, звезда и так далее. Каждый символ показывает казахские традиции, рассказывает об истории предков. Слыша это, посетители воодушевляются. Когда познаешь свою историю, неосознанно влюбляешься в страну, поражаешься стойкости предков, своей земли. Наша земля пережила очень много исторических событий. Когда рассказываешь о них маленьким детям, школьникам, когда видишь их горящие глаза, когда они тоже проникаются историей, то это дарит особое удовольствие и счастье», - рассказала гид Национального музея.

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Она напомнила, что флаг, исполненный в небесно-голубом цвете, является символом единства народа Казахстана. Солнце олицетворяет богатство и изобилие, жизнь и силу. Лучи солнца выполнены в виде зерен, которые символизируют благополучие и благоденствие. В мировоззрении евразийских кочевников беркут символизирует такие ценности, как свобода и верность, мужество и отвага, чистота энергии и намерений. Изображение золотого беркута на флаге отражает стремление государства к высотам мировой цивилизации. Автором флага является дизайнер и художник, заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Республики Казахстан представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, по краям – кереге (решетчатые стены). Они обозначают единство народа Казахстана, в котором в мире и согласии проживают представители разных национальностей. От шанырака во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки (опоры) – они являются основой, обеспечивающие устойчивость юрты, и символизируют благополучие и счастливую жизнь для каждого гражданина. А между ними расположена пятиконечная звезда, означающая открытость Казахстана всем пяти континентам Земли. Также она символизирует путеводную звезду на пути к развитию и высоким целям. Одними из главных символов герба являются крылатые кони - тулпары. В нижней части герба есть надпись «QAZAQSTAN». Герб окрашен в два цвета: золотой и сине-голубой. Авторы герба – известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

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Гимн Казахстана, ранее хорошо известный среди народа как песня «Мені Қазақстаным», был утвержден 6 января 2006 года. Впервые он прозвучал 11 января 2006 года во время торжественной инаугурации Президента РК. Особенность гимна в том, что исполняя его, каждый гражданин обращается к своей стране и ведет своеобразный диалог. Музыку гимна написал композитор Шамши Калдаяков, текст – Жумекен Нажимеденов и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который внес в него несколько изменений.

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Дата   Госсимволы РК   День госсимволов РК  
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