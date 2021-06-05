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День госсимволов жамбылские полицейские отметили хоровым исполнением Гимна

Автор:  
Галина Скрипник
5 Июня 2021, 02:00
День госсимволов жамбылские полицейские отметили хоровым исполнением Гимна

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Государственные символы являются непременной составляющей патриотического воспитания стражей порядка в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День государственных символов Республики Казахстан сотрудники департамента полиции области отметили коллективным исполнением Государственного Гимна.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

«4 июня казахстанцы отмечают День государственных символов, - говорит генерал-майор полиции Жанат Сулейменов. - Этот праздник связан с такими святыми понятиями, как патриотизм, верность Родине. В честь знаменательного дня сотрудники департамента полиции Жамбылской области исполнили Государственный Гимн Республики Казахстан. Истинная любовь к Родине начинается с почитания государственной символики».

По словам руководителя правоохранительного ведомства, для улучшения воспитательной работы, укрепления воинской дисциплины и правопорядка, каждая рабочая неделя в департаменте полиции области начинается с исполнения Гимна Республики Казахстан.

«Такая традиция укрепляет чувство ответственности и преданности служебному долгу у сотрудников», - написал генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

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