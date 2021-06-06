День госсимволов, ситуация с коронавирусом, награда бесстрашной Зере – обзор недели в Казахстане

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- События минувшей недели в Казахстане – в новом обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

На прошедшей неделе вся страна отметила День государственных символов. С этим праздником казахстанцев поздравил Глава государства.

«Поздравляю казахстанцев с Днем госсимволов! Этот праздник имеет особое значение для нашей государственности. Флаг, Герб и Гимн – пробуждают в каждом из нас патриотические чувства. Пусть эти священные атрибуты Независимости всегда служат единению нации!», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Президент Казахстана выступил с видеообращением на закрытии 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Основная тема сессии «Окончание текущей пандемии и предотвращение следующей: совместное построение более здравого, безопасного и честного мира». Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Всемирная ассамблея здравоохранения созывается в критический важный момент, когда на протяжении полутора лет весь мир борется с пандемией коронавируса. По его словам, коронавирус стал беспрецедентным стресс-тестом для национальных систем здравоохранения и международных институтов.

Борьба с коронавирусом, ситуация в регионах и в целом по стране и на ушедшей неделе оставалась в центре внимания казахстанцев. Многие из которых начинают утро с чтения сообщений о заболевших и выздоровевших за сутки. В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства. «В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшается. На прошлой неделе уровень заболеваемости снизился на 20%. Индекс репродуктивности вируса составил 0,86. Отмечается положительная динамика снижения занятости больничных и реанимационных коек», - сказал Аскар Мамин.

Однако продолжаются и нарушения карантинных требований, что может только удлинить нашу совместную борьбу с пандемией. Мониторинговые группы столицы работают в усиленном режиме на протяжении нескольких месяцев, ежедневно выявляя нарушителей карантина среди объектов предпринимательства. Нередко в заведениях игнорируются санитарные нормы, масочный режим, социальное дистанцирование. Такая ситуация практически во всех региона. Тои, дни рождения юбилеи на сто и больше человек – это не единичные случаи, а каждодневные реалии.

Тем не менее жизнь постепенно входит в свою колею. В рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы с этом году по всем направлениям совокупно будет создано 40,9 тысячи рабочих мест, из которых более 28,3 тысячи – постоянные.

О том, что постепенно мы возвращаемся к доковидному периоду, говорит и решение о возобновлении регулярного авиасообщения между Казахстаном и Польшей. Увеличивается число рейсов и в другие страны.

Вся страна следила за развитием событий по поиску пропавших людей в Чарынском каньоне. Благодарственным письмом министра по ЧС РК Юрия Ильина была награждена 11-летняя Зере, спасшаяся при паводке, произошедшем из-за кратковременного ливневого дождя в каньоне 29 мая, а также ее родители.

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили о критическом понижении уровня Каспийского моря. Начиная с 2006 года уровень моря понизился более чем на 1 метр и достиг отметки – 28,23 метров по Балтийской системе координат.