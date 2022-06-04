4 Июня 2022 23:08

День госсимволов отметили в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе прошли тематические, культурные мероприятия, посвященные 30-летию государственных символов. Основное торжество прошло на площади у флагштока в центральном парке культуры и отдыха имени Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие началось оно с того, что тысячи актюбинцев, находившихся в парке, как и жители районов области, присоединились к общереспубликанской акции одномоментного исполнения Гимна Казахстана. После этого аким области Ондасын Уразалин поздравил жителей с Днем государственных символов.

«На протяжении многих веков наши предки боролись и отдавали свои жизни ради одного – свободы своего народа. Были победы, были и поражения. Побеждали благодаря единству и сплоченности, терпели поражения, если единства не было. Это историческая правда, из которой мы должны извлечь уроки. Именно поэтому для каждого казахстанца так важно быть единым целым под одним флагом. Наши сердца наполняет чувство патриотизма и гордость за свою страну, когда на официальных международных церемониях, спортивных соревнованиях поднимается флаг нашей Родины и звучит наш гимн. Наша задача - передать подрастающему поколению уважение к Родине, к государственным символам нашей страны, построение Нового Казахстана на основе открытости, миролюбия, свободы и согласия», - сказал аким области.