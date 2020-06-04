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День госсимволов: К монументу Защитников Отечества возложили цветы

4 Июня 2020 13:26
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День госсимволов: К монументу Защитников Отечества возложили цветы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках автопробега, посвященного Дню государственных символов РК, состоялось возложение цветов к монументу Защитников Отечества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участники автопробега, начавшегося с площади Госсимволов, проехали по улицам Кабанбая, Туран, Улы дала, Мангилик ел, Независмости - всего 28 км. В завершение автокараван посетил монумент Защитников Отечества. Здесь представители столичной молодежи возложили 75 цветов к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель молодежного ресурсного центра «Астана жастары» Шынгыс Тлеулин отметил, что такие мероприятия с участием молодежи станут традиционными в столице.

Теперь молодежь примет участие в водном пробеге на реке Есиль в 28 км.


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Ключевые слова: Нур-Султан,
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Автор:

Серик Сабеков

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