День города отмечают жезказганцы

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня жезказганцы отмечают День города. Празднование будет проходить несколько дней. На каждый запланировано проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

История Жезказгана уходит в далекое прошлое. В вольном переводе Жезказган означает «место, где копали медь». О богатствах недр Жезказгана было известно еще в эпоху бронзы. В XVIII– XIX вв. территорию Жезказганского региона исследовали русские ученые, путешественники, горные инженеры и геологи, а с 1946 года - академик Алькей Маргулан и его ученики. Самый яркий след в истории становления Жезказгана оставил Каныш Имантаевич Сатпаев. Именно ему город Жезказган обязан своим появлением. В 1931 году Каныш Сатпаев провел генеральный подсчет жезказганского месторождения и доказал наличие в Жезказгане колоссальных запасов меди.

В послевоенные годы в Жезказгане развернулось интенсивное строительство Кенгирского водохранилища, ТЭЦ, шахт, карьеров, обогатительных фабрик, жилых домов, учреждений культуры, образования. Возведение этих объектов вел трест «Казмедьстрой», организованный в 1944 году.

68 лет назад, в 1954-м году, рабочему поселку Большой Жезказган был присвоен статус города. В 1973 году была образована Жезказганская область, город был областным центром до 1997 года. Спустя четверть века Жезказган вновь стал главным городом региона. На этот раз Улытауской области.

«Сегодня день нашего любимого города. Поэтому от своего имени, от имени своей семьи хочу поблагодарить всех жителей, гостей нашего города, за то, что они принимают участие в его преобразовании и процветании. Желаю всем счастья и благополучия», - поздравил жителей аким города Кайрат Шайжанов.

Празднование началось с исполнения нового гимна Жезказгана. В канун празднования Дня города он стал лучшим в конкурсе песен о Медном городе.

Почетными грамотами были награждены мастера разных сфер, принимающие активное участие в общественно-политической жизни города. Кроме того, в Жезказгане семьи, отметившие золотые, рубиновые, жемчужные свадьбы, вышли на сцену и танцевали вальс. Одна из них – семейная пара ветеранов труда Садыковых, которые прожили вместе более 50 лет, и воспитывают 4 детей, 10 внуков, 2 правнука.

«Когда я приехал сюда в 1948 году, здесь не было города. В 1953 году он начал строиться. В 1954-ом стал городом. С тех пор Жезказган становится все больше и больше», - сказал ветеран труда Ташман Садыков.

Накануне в честь праздника были организованы спортивные мероприятия. Жезказганцы приняли участие в соревнованиях по 20 видам спорта.

В этот день площадь Первых Строителей в городе превратилась в настоящую средневековую ярмарку. Национальный инструмент, одежда, ювелирные изделия, оружие - все это из рук мастеров. В общей сложности в 20 палатках свои творения представили талантливые люди из разных регионов страны.