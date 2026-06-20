День города и национальное искусство: в Шымкенте подвели итоги республиканского айтыса

В Шымкенте в рамках празднования Дня города на высоком уровне состоялся республиканский айтыс акынов «Шырайлы, шежірелі құтты мекен...», который вновь продемонстрировал значимость и величие национального искусства. Состязание мастеров слова, являющееся неотъемлемой частью духовного наследия казахского народа, прошло во дворце «Туркестан» и вызвало большой интерес среди жителей и гостей города.

В последние годы в Шымкенте уделяется особое внимание возрождению и развитию искусства айтыса. Благодаря этому республиканские поэтические состязания стали проводиться на регулярной основе, превратившись в важную площадку для популяризации национальных ценностей. Нынешний айтыс, организованный уже во второй раз, стал продолжением этой доброй традиции.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

В масштабном творческом состязании, организованном при поддержке акимата города Шымкента, приняли участие известные акыны из разных регионов страны. Перед зрителями выступили пары: Жансая Мусина и Иран-Гайып Кузембаев, Дидар Ками и Мейиржан Жакып, Ержан Амиров и Биржан Байтуов, Кайырхан Жубаниязов и Нурмахан Жакыпбек, Серик Куанган и Нурмат Мансур, Рауан Кайдар и Кажымухан Абзалов.

Ведущим айтыса выступил заслуженный деятель Республики Казахстан Аманжол Алтай, а председателем жюри стал выдающийся представитель казахского искусства айтыса, народный писатель Казахстана Журсин Ерман. Их участие подчеркнуло высокий статус и республиканское значение мероприятия.

В ходе состязания акыны поднимали темы единства и согласия народа, национальных ценностей, воспитания молодежи, любви к родной земле и актуальных вопросов современного общества. Особое место в их выступлениях заняли достижения Шымкента как современного мегаполиса, его динамичное развитие, социально-экономические успехи и преображение городского облика.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

По решению жюри специальный приз акима города Шымкента был присужден местным акынам Мейиржану Жакыпу и Кажымухану Абзалову. Третье место заняли Жансая Мусина (Западно-Казахстанская область) и Дидар Ками (Карагандинская область). Второе место было присуждено Кайырхану Жубаниязову (Актюбинская область) и Нурмахану Жакыпбеку (Туркестанская область). Первое место завоевал акын из Астаны Иран-Гайып Кузембаев. Обладателем главного приза айтыса — сертификата на 5 миллионов тенге — стал шымкентский акын Биржан Байтуов.

Эти награды стали не только признанием творческих достижений участников, но и наглядным свидетельством поддержки национального искусства со стороны государства и общества.

Культурная программа Дня города завершилась масштабным гала-концертом на площади «Астана». Перед многочисленными зрителями выступили как местные исполнители, так и популярные отечественные артисты: Газизхан Шекербеков, Нуржан Толендиев, Сырым Исабаев, Кайрат Тунтеков, Alem, Турар, Баянсулу, Ажар Назар, Галамат Бейсекожа и группа «Астра». Тысячи жителей и гостей города стали участниками праздничного вечера, наполненного яркими эмоциями и хорошим настроением.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Сегодня Шымкент является не только одним из крупнейших экономических и индустриальных центров страны, но и важным центром культуры и духовности. Концерты, театральные постановки, фестивали и республиканские айтысы, проводимые в рамках Дня города, способствуют развитию культурной жизни мегаполиса и популяризации национальных ценностей.

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Стоит отметить, что республиканский айтыс, стартовавший в прошлом году, постепенно становится доброй традицией и в дальнейшем будет ежегодно проводиться в рамках празднования Дня города, занимая достойное место в культурной жизни Шымкента.