Деньги за турпутевки вернут с вычетом фактических расходов – МКС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как будет осуществляться возврат денег за туристические путевки в Казахстане, рассказал на брифинге в СЦК и.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы обратиться к нашим гражданам с просьбой отнестись к этой ситуации спокойно и с пониманием. Действительно, у нас сегодня такая проблема возникла. Но хотелось бы отметить, что у туроператоров и турагентств одномоментно много обращений и они сразу не смогут вернуть эти деньги. Хотелось бы сказать, что деньги будут возвращены туроператорами согласно статье 17 закона о туристской деятельности за вычетом фактических расходов», - пояснил Дастан Рыспеков.

Он также отметил, что у туроператоров есть свои обязательства перед иностранными партнерами.

«То есть, как вы понимаете, у наших туроператоров тоже есть обязательства перед своими партнерами за границей, ими также были совершены предоплаты за авиарейсы и гостиницы. То есть требуется определенное время по урегулированию данных спорных вопросов с партнерами за границей», - подчеркнул Дастан Рыспеков.

Он также добавил, что в случае отказа возвращения денег за турпутевки необходимо обращаться в суд, но перед этим необходимо получить письменный вариант отказа.