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Деньги за непривлечение к ответственности: полицейских и прокурора подозревают в коррупции в Алматы

Автор:  
Данияр Дауталиев
15 Августа 2020, 21:17
Деньги за непривлечение к ответственности: полицейских и прокурора подозревают в коррупции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы полицейских и прокурора изобличили в незаконном получении денег за непривлечение к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 августа Антикоррупционной службой Алматы совместно с сотрудниками внутренней безопасности прокуратуры Алматы изобличены инспектора ОАП УП Алмалинского района департамента полиции Алматы и прокурор отдела прокуратуры этого же района в незаконном получении денежных средств в сумме 200 тысяч тенге у гражданина Б. за непривлечение к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В настоящее время начато досудебное расследование и проводятся необходимые следственные действия.

Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.


Алматы   Коррупция   Происшествия   Генпрокуратура   МВД РК  
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