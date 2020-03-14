+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 6 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Деньги за билеты на отмененные культурные мероприятия возвращают в СКО

14 Марта 2020 16:25
Поделиться:
Деньги за билеты на отмененные культурные мероприятия возвращают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отменили стационарные и выездные культурные мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Инфекционную больницу Актобе посетили члены правительственной делегации
Коронавирус: за рукопожатия, объятия и поцелуи будут штрафовать в Бельгии КХЛ сделала официальное заявление по ситуации с коронавирусом В Казахстан можно прилететь из Рима с пересадкой в Москве - МИД РК

В управлении культуры, архивов и документации рассказали, что театры и концертные организации будут работать в штатном режиме, но без проведения концертных программ.

В музеях, библиотеках и архивах области отменили проведение массовых мероприятий, выставок, поэтических чтений, круглых столов и семинаров. Посещение этих объектов будет доступно для всех граждан в прежнем режиме.

«Всем зрителям будут возвращены билеты по существующему механизму: кто приобрел билеты через электронную кассу, им будут средства возвращены на расчетный счет, в случае его отсутствия - через кассу наличным расчетом. Всем зрителям, купившим билеты через кассу, деньги возвращаются через кассу наличным расчетом», - сообщили в управлении.

Для граждан, у которых возникли вопросы по возврату билетов и другие в сфере культуры, в ведомстве создали Call-center с городским номером 8 (7152) 46-43-92 и номер в мессенджере Whats App + 7 747-726-29-00.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Культура, Пневмония в Китае,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив