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Деньги уйдут, как вода в песок – сенатор поднял проблему содержания водопроводов в селах

Автор:  
Анеля Касымова
26 Апреля 2023, 12:35
Деньги уйдут, как вода в песок – сенатор поднял проблему содержания водопроводов в селах Фото: vikingplumbingboise.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новые водопроводы в селах Казахстана требуют мер по их дальнейшему содержанию. Таким мнением поделился депутат Сената Парламента РК Ернур Айткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство вкладывает много денег. В этом году 113 млрд тенге вкладывается, строим водопроводы. Это хорошо. Но в основном построенные водопроводы находятся на балансе акиматов сельских округов. Значит эти водопроводы никто нормально не содержит. Конкурентной среды здесь нет, никакой предприниматель водопровод не возьмет, потому что он убыточный. Я до этого делал депутатский запрос, получил только отписку. Никакие меры и планы по дальнейшему содержанию локальных водопроводов не предусмотрены. Ставят в пример, что нуринский групповой водопровод содержится за счет субсидий. Это не пример», - заявил он во время заседания в Сенате по вопросам развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы.

По его словам, без конкретных предложений и мер через несколько лет эти водопроводы могут быть потеряны.

«И то, что мы выделили эти огромные финансовые средства, они уйдут, как вода в песок, и завтра опять будем кусать локти. Население останется без качественной питьевой воды», - заключил сенатор.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков сообщил, что в текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в селах из республиканского бюджета выделено 113 млрд тенге. По итогам года планируется увеличить доступ к услугам водоснабжения сельского населения до 96,3%.


Правительство РК   Сенат   МИИР РК   Вода  
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