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Деньги у шымкентца выманили две девушки под угрозой срыва свадьбы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Июня 2023, 11:05
Деньги у шымкентца выманили две девушки под угрозой срыва свадьбы

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Деньги у шымкентца выманили две девушки, пригрозив показать невесте видео его «измены», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Отчаявшийся жених обратился с заявлением о вымогательстве к полицейским Аль-Фарабийского района. Со слов потерпевшего, две девушки – его старые знакомые, обманом позвали мужчину к себе домой. Как только парень оказался в квартире, одна из злоумышленниц начала снимать его на смартфон, ложно описывая происходящее.

Зная про предстоящую женитьбу, подруги потребовали у новоиспеченного жениха 200 тысяч тенге за удаление видео, пригрозив в противном случае показать запись невесте и сорвать свадьбу. Не желая потерять любимую, мужчина согласился на сделку и сообщил о произошедшем в полицию.

«Вымогательниц правоохранители задержали с поличными на месте преступления. – Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 194 УК РК «Вымогательство». В настоящее время Аль-Фарабийским РУП проводится досудебное расследование, по окончанию которого по делу будет принято процессуальное решение», – рассказал следователь Жалгас Халила.


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