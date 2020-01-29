Деньги пассажирам вернут в полном объеме – МИИР РК о билетах в Китай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут возвращены билеты приостановленных поездов, автобусов и авиарейсов в Китай, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китайской Народной Республикой. В связи с этим, в КГА Министерства индустрии и инфраструктурного развития пояснили, как пассажирам, имеющим билеты, необходимо оформить возврат авиабилетов.

«В связи с этим, всем пассажирам, которые приобрели билеты на эти рейсы, будет возмещена полная стоимость билетов после этой даты (после 3 февраля)», - сказал председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев на брифинге для журналистов.

Как уточнили в ведомстве, возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме. А для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи.

Между тем, пассажирам, которые приобрели билеты для автобусных сообщений и поездов в Китай, также будет возвращена их полная стоимость.

«Мы с 27 января приостановили автобусные сообщения. Практически с того момента возвращаем полную сумму билетов. По количеству железнодорожных билетов я могу на сегодня сказать: с Достыка до КНР были приобретены 22 билета на сегодня, из них 8 возвращены пока», - проинформировал председатель Комитета транспорта Самат Гилимов.

Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае решением Межведомственной комиссии при Правительстве РК приостанавливаются авиарейсы и движения поездов, автобусных сообщений между Казахстаном и Китаем.