Деньги пассажирам вернут в полном объеме – МИИР РК о билетах в Китай
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как будут возвращены билеты приостановленных поездов, автобусов и авиарейсов в Китай, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как ранее сообщалось, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китайской Народной Республикой. В связи с этим, в КГА Министерства индустрии и инфраструктурного развития пояснили, как пассажирам, имеющим билеты, необходимо оформить возврат авиабилетов.
«В связи с этим, всем пассажирам, которые приобрели билеты на эти рейсы, будет возмещена полная стоимость билетов после этой даты (после 3 февраля)», - сказал председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев на брифинге для журналистов.
Как уточнили в ведомстве, возврат сумм за авиабилеты будет оформлен без штрафных санкций и в полном объеме. А для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи.
Между тем, пассажирам, которые приобрели билеты для автобусных сообщений и поездов в Китай, также будет возвращена их полная стоимость.
«Мы с 27 января приостановили автобусные сообщения. Практически с того момента возвращаем полную сумму билетов. По количеству железнодорожных билетов я могу на сегодня сказать: с Достыка до КНР были приобретены 22 билета на сегодня, из них 8 возвращены пока», - проинформировал председатель Комитета транспорта Самат Гилимов.
Напомним, в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае решением Межведомственной комиссии при Правительстве РК приостанавливаются авиарейсы и движения поездов, автобусных сообщений между Казахстаном и Китаем.
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