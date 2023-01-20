Деньги от туристского сбора будут направляться исключительно на развитие туризма - Рашида Шайкенова

20 Января 2023, 17:57

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова, комментируя взимание туристского сбора в Казахстане, сообщила, что у данного сбора будет целевое направление, эти деньги будут направляться исключительно на развитие туризма, в том числе на маркетинг, передает МИА «Казинформ».

«Взимание туристского сбора или Bed tax - достаточно распространенная практика в мире. Мы неоднократно обсуждали вопросы введения этого сбора с участниками туристского рынка и с Правительством. Данное решение не является для нас чем-то неожиданным, мы относимся к нему достаточно позитивно. Мы сегодня находимся на той стадии развития, когда мы можем сказать туристам, что ваша поддержка в виде 5% - необходима для нас и это, я абсолютно уверена, будет позитивно встречено туристами, которые посещают Казахстан. Мы рассчитываем, что у этого сбора будет целевое направление, эти деньги будут направляться исключительно на развитие туризма, в том числе на маркетинг, продвижение, на улучшение инфраструктуры и качества туристических услуг», - говорит Рашида Шайкенова.

По ее словам, туристы, путешествующие по миру, знают о таких сборах. Сумма для них не критична.

«Когда мы встречаемся с этим за границей, то и у нас это не вызывает никаких вопросов. Это небольшие деньги, совсем несоизмеримые с тем, сколько мы платим за авиаперелет или проживание, поэтому необходимость оплаты этого сбора не вызывает какого-то сопротивления или неприятия.

Мы много работаем с иностранными туристами, видим, как они готовы вносить вклад и свои средства в развитие экологического туризма, сохранение природы и природных ресурсов Казахстана. Сумма туристского сбора совсем не критична для туристов, я думаю, что большая часть туристов будет вносить ее без всяких проблем.

В постановлении указаны все механизмы, мы сегодня интенсивно работаем с Правительством, чтобы все было ясно, понятно и не вызывало никаких вопросов. Бизнес, в том числе гостиничный, тоже готов к работе по новым правилам», - заключила она.

Ранее сообщалось, что в Казахстане предложили ввести туристский взнос. В целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора с иностранного туриста и определение операторов по данному сбору.

Недавно турвзнос для иностранцев утвердили в Алматы и Астане. Депутаты Алматы на внеочередной сессии маслихата утвердили ставку взноса для иностранцев в размере 5%.

На сегодняшний день ставки утверждены в 31 городе и районе страны. В районах и городах одной области могут действовать различные ставки, но не менее 1% от стоимости пребывания.

Внедрение туристского взноса введено в апреле 2021 года. В связи с эпидемиологической ситуацией в Казахстане и мире на территории страны действовала нулевая ставка турвзноса.

Туристский сбор давно и активно внедряется соседними странами не только для иностранцев, но и для внутренних туристов: Узбекистан (от 5 до 15% от стоимости проживания в сутки), Баку (1,10 доллара), Украина (от 0,57 до 5,6 доллара).

Фото: qaztourism.kz