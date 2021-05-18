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Деньги от имени своей коллеги у ее знакомых занимал мошенник в СКО

18 Мая 2021 21:44
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Деньги от имени своей коллеги у ее знакомых занимал мошенник в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области задержали мужчину, который под видом женщины-коллеги занимал деньги у ее родных и знакомых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, о долге в 270 тысяч тенге женщина узнала, когда близкие напомнили ей, что нужно вернуть деньги. Горожанка обратилась в полицию. Там уже выяснилось, что неизвестный воспользовался приложениями, установленными на ее телефоне. Он писал от имени женщины в WhatsApp, просил деньги в долг, после чего выводил средства, которые перечислялись на её карточку.

Мошенником оказался 26-летний бывший коллега потерпевшей. Он признался, что ещё на рабочем месте подсмотрел и запомнил пароли женщины. Позже, попросив телефон, чтобы позвонить, тайком воспользовался конфиденциальной информацией, присвоив 270 тысяч тенге.

«Получив по мессенджеру или через социальные сети просьбу знакомого занять денег в долг, выберите время, созвонитесь с человеком и убедитесь, что сообщение отправил именно он. Сейчас нередки случаи, когда такого рода просьбы приходят с фальшивых аккаунтов в соцсетях — мошенники создают их, копируя чужие фото и тексты», - сказал начальник 1-го отдела полиции Петропавловска Тлеген Альжанов.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Олеся Жуковень

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