Деньги - не самое главное в жизни – актер о дебюте в отечественном кино

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский актер Аскар Ильясов мало известен родному зрителю, но его фильмографии в столь молодом возрасте могут позавидовать многие. Он стал частым гостем на российских съемочных площадках, играет в театре сатиры Александра Ширвиндта и вообще является чуть ли не любимцем московской публики. Его дебют в казахстанском кино состоится в картине Акана Сатаева «Бизнесмены». Корреспондент МИА «Казинформ» поговорил с соотечественником о бизнесе, кино и о романтике 90-х.

- Почему до «Бизнесменов» не играли в казахских фильмах? Не приглашали или просто не хватало времени из-за российских проектов?

- Меня в Казахстане раньше не знали, оттого и не приглашали. Российских проектов было не так много, к тому же я учился параллельно в Щукинском институте в Москве. Казахстану обо мне «рассказали» Аружан Джазильбекова, Санжар Мади, Дина Тасбулатова - мы вместе играли в крупном российском проекте «Золотая Орда». Проект оказался значимым в плане знакомств. Аружан Джазильбекова, которая только недавно снималась у Акана Сатаева в картине «Дорога к матери», была на всех моих спектаклях в Москве - и на студенческих, и в театре им. Е.Вахтангова.

Съёмочная группа «Бизнесменов» искала актёра на главную роль два месяца. И Аружан порекомендовала меня. Я тогда был в Новороссийске на съёмках «Тренера», поэтому сам записал пробы четырёх сцен из фильма и отправил в Алматы. Через день меня попросили прилететь, чтобы мы ещё раз попробовали. После этого утвердили на роль главного героя Ануара.

- Часто ли бываете дома? Скучаете по Казахстану?

- К сожалению, дома бываю редко. Скучаю по своей семье, друзьям, городу, где я вырос.

- Где вам интереснее играть - в театре или в кино?

- Для меня важно, чтобы проект, куда меня приглашают, был сделан талантливо. И не важно, кино это или театр. Важно, с кем работаешь, как написан сюжет, кто твои партнеры на сцене, о чем произведение.





- Хотелось бы чаще играть в скромных по бюджетам фильмах, в фестивальных?

- Да, все это время я снимался в больших проектах. Сейчас меня привлекает больше авторское кино после просмотра «Айки». Был на показе фильма «Кислота» Горчинина. Мне очень интересно попробовать себя в таком кино.

- Привлекает ли вас сфера бизнеса? Во время подготовки к роли изучали какие-нибудь азы?

- Мне интересна эта сфера, хотя я гуманитарий. Я в пассивном поиске, то есть ищу, каким бизнесом мне было бы интересно заниматься. Во время подготовки никакие азы не изучал, не было нужды. Мой персонаж, как и я, далек от бизнеса и все познает по ходу дела.

- Какими навыками пришлось овладеть во время съемок?

- Жить в 90-е годы - это вообще особый навык, которому нужно было учиться, не имея теоретической основы. Все методом проб, ошибок и синяков. Во время подготовки я пытался понять, что за люди жили в то время. Мне повезло с Аканом Сатаевым (режиссер фильма). Больше всего впечатлило его внимательное отношение к актёрам, а фильм дал мне почувствовать себя настоящей творческой единицей.





- В детстве вы часто слышали истории о криминалитете, особенностях ведения бизнеса в то время?

- Нет, я совсем из другой семьи. У нас не было ни бизнеса, ни криминала.

- Как заработали свои первые деньги?

- Заработал их на тоях у родственников, выступая на новогодних праздниках и юбилеях. Сначала выступал, чтобы просто поздравить, потом за это начали давать деньги, поощрять. И тогда я понял, что такие семейные мероприятия - неплохой способ заработка (смеется)... Я воспроизводил миниатюры из Comedy club, КВН. Но считаю, что деньги не самое главное в жизни, с ними просто все происходит легче.

- Как Вы думаете, чем фильм «Бизнесмены» может зацепить зрителя?

- Актерская игра, операторские решения, режиссерское видение - все хорошо, но я делаю ставку на историю. Думаю, что это важнее. Предлагаю прийти не на имя Акана Сатаева и молодых актеров, а на рассказ истории. Хотим поделиться ею, чтобы зритель был в диалоге с нами со всеми.



