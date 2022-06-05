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    Деньги на подарки из бюджета не предусмотрены - избирком Алматы

    5 Июня 2022, 19:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии в Алматы Жанна Асанова сообщила, что на некоторых избирательных участках города первым голосующим на референдуме дарили подарки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер на брифинге ответила на вопрос, откуда у членов избирательной комиссии подарки для избирателей

    «На самом деле из республиканского или же с другого бюджета деньги на подарки не выделяются. Они не предусмотрены. В целом подарки - это что? Это сувениры, брендированные кружки или еще что-то. Мы говорили, что участковые комиссии подарками не обеспечивают избирателей. Это могут сделать предприниматели в качестве спонсоров, какие-то организации со своими брендированными продуктами. Это приветствуется, поскольку тенденция идет еще с советских времен. Она позитивная», - сказала Жанна Асанова.

    Она добавила, что референдум для многих - это праздник.

    «Я бы не сказала, что на всех избирательных участках были такие случаи. Но на отдельных, подарки были», - добавила она.

    Независимый наблюдатель Мария Лобачева в Facebook сообщила, что первым голосующим на референдуме дарили чапан, чайник, кружки, часы, конфеты, и пакеты с неизвестным содержимым.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Конституция Общество Референдум
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