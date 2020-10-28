Деньги клиентов Kaspi банка в сохранности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы столкнулись с неполадками в операциях на Kaspi.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, на Kaspi.kz технические неполадки. Оплата картами, снятие и пополнение в банкоматах, а также платежи и переводы временно недоступны. Мы работаем над тем, чтобы все исправить, и как можно скорее», - рассказали в банке.

Напомним, 28 октября в операциях Kaspi.kz. произошел сбой. Банк принес извинения за временные неудобства. В банке обещали неполадки скоро устранить.

Деньги клиентов в сохранности на своих счетах.