Деньги из сейфа своего шефа украл работник автомойки в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По нескольким эпизодам кражи на рабочем месте задержан житель города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в управление полиции города Тараза обратился житель областного центра с заявлением о краже денежных средств из сейфа, находящегося в офисе автомойки.

«Потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 100 тысяч тенге, - пояснили в правоохранительном ведомстве. - По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188, ч.3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Кража, совершенная с проникновением в помещение». В ходе розыскных мероприятий в совершении данного преступления установлен и задержан 29-летний работник этой автомойки, который дал признательные показания».

Помимо этого, при проведении следственных действий было установлено еще одно преступление, совершенное этим человеком.

«В апреле этого года, работая по частному найму разнорабочим, этот 29-летний житель Тараза тайно похитил сотовый телефон марки «Оппо 101» у своей коллеги, также работавшей по найму. После чего скрылся с место происшествия», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По всем фактам подозреваемый признал свою вину. В данное время проводятся все необходимые следственные действия.