Деньги есть, а результата нет — Бердибек Сапарбаев раскритиковал исполнение программы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четверг в Үкімет үйі заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев провел селекторное совещание по итогам реализации государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» за 9 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

«Обеспечение занятости населения - одна из ключевых задач, которую ставят перед Правительством Елбасы и Глава государства. Для этого нам необходимо создавать новые рабочие места, обучать безработных основам бизнеса и востребованным специальностям, стимулировать развитие микро- и малого бизнеса», — задал тон совещанию вице-премьер.

По данным министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова, за истекший период участниками программы стали 496 тысяч казахстанцев. На профессиональное обучение в ТиПО с 2017 года направлено 52 901 человек, в том числе в этом году — 21 854 человека. При этом актуальным остается вопрос трудоустройства обучаемых: из 4 246 выпускников трудоустроены лишь 3 250 человек, или 76,5%.

Низкие показатели трудоустройства отмечены в Алматинской и Жамбылской областях. Краткосрочной подготовкой кадров охвачено 41 180 человек, или 69% от годового плана. В числе аутсайдеров Мангистауская (39,5%), Северо-Казахстанская (50,4%), Туркестанская области (51,1%), города Нур-Султан (51,8%) и Шымкент (55,4%).

«Из 20 тысяч граждан, завершивших краткосрочное обучение, лишь 11 тысяч трудоустроено», — отметил Б. Нурымбетов.

Министр также обратил внимание на высокую долю повторно обученных из общего числа участников. Так, в 2017-2018 годах на обучение было направлено 109 тыс. человек, из них 1,8 тыс. человек прошли курсы два и более раз.

«Житель Северо-Казахстанской области за два года отучился четыре раза, а житель Атырауской области трижды за один год. Другой вопрос – кого мы обучаем и как они трудоустраиваются? В среднем по республике 57% завершивших обучение работают по своей специальности. Поэтому необходимо скорректировать обучение с учетом востребованности профессий», — добавил глава Минтруда.Более 45 тысяч граждан изучили основы предпринимательства в рамках проекта «Бастау бизнес». Свыше 27 тысяч обученных защитили свои бизнес-проекты, но лишь 8 тыс. из них получили гранты и микрокредиты. Наиболее низкие показатели в гг.Алматы (2,3%), Шымкент (11,3%) и Туркестанской области (7,1%).Обладателями государственных грантов на открытие собственного дела стали 11,2 тысячи человек, в том числе молодежь — 6,8 тысяч человек, малообеспеченные — 1,5 тысячи человек, многодетные — 205 человек. Наименьшее количество грантов выдано в г. Нур-Султан — 49 или 2,2% от годового плана. Похожая ситуация наблюдается в городах Алматы и Шымкент.Льготные микрокредиты в текущем году получили 10,2 тысячи человек, из них 80% направлено на развитие животноводства. Создано дополнительно 9 тысяч новых рабочих мест. Отрицательная динамика микрокредитования отмечается в городе Шымкент, Атырауской и Костанайской областях.Всего в текущем году трудоустроено 334,7 тыс. человек, в том числе 240 тыс. на постоянные рабочие места.По данному вопросу также доложили вице-министры национальной экономики, сельского хозяйства, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития, а также заместители акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской Алматинской областей, городов Алматы и Шымкент.Заслушав отчеты, вице-премьер раскритиковал регионы за некачественное исполнение программы, отметив низкое освоение выделенных бюджетных средств.«Отсутствует контроль со стороны курирующих заместителей акимов. Формально относитесь к этой работе. Раньше жаловались, что денег нет. А сейчас деньги есть, а результата нет. Министерству труда необходимо взять эту работу на ежедневный контроль и провести анализ эффективности ее реализации. До конца года времени осталось мало, поэтому необходимо активизировать эту работу с тем, чтобы обеспечить качественное исполнение поручений руководства страны», — резюмировал Б. Сапарбаев.Кроме того, в ходе совещания рассмотрены вопросы основные направления среднего образования в 2019-2020 учебном году. В частности, были обсуждены вопросы обеспечения школьников горячим питанием, цифровизации, реализации ГЧП-проектов, проведения воспитательной работы, профилактики правонарушений и суицидов, повышения вовлеченности детей в дополнительное образование.