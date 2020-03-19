Деньги 13 человек присвоила мошенница в ЗКО, обещая жилье по госпрограмме

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области мошенница присвоила 5,5 млн тенге, обманув 13 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, мошенницу - жительницу города Аксай, 1977 года рождения, - выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт».

Через интернет она обманывала людей, обещая им жилье по государственной программе. Потерпевшим за эту услугу требовалось внести на банковскую карточку 350 тыс. и 600 тыс. тенге через приложение Kaspi.kz. Общий ущерб от противозаконных действий мошенницы составил 5,5 млн тенге.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», которое направлено в суд.

Жертвами мошенников также становятся ищущие работу. За обещание трудоустроить они теряют деньги. К примеру, 25-летний житель Атырау, обещая устроить на вахтовую работу, получил по 30-35 тыс. тенге от обманутых им граждан, а после исчез. В настоящее время по данному делу в соответствии со статьей 190 УК РК проводится расследование по пяти эпизодам.

Стоит отметить, что за два месяца текущего года в области зарегистрировано 197 фактов мошенничества (за аналогичный период прошлого года – 196).