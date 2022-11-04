День флага ОАЭ, литературная премия, лайфхаки для «вкусного» контента – книжная ярмарка в Шардже

4 Ноября 2022, 21:10

4 Ноября 2022, 21:10

День флага ОАЭ, литературная премия, лайфхаки для «вкусного» контента – книжная ярмарка в Шардже

ШАРДЖА. КАЗИНФОРМ - В эти дни культурная столица арабского мира собрала книголюбов из разных уголков планеты. Здесь исчезают стереотипы о том, что традиционные бумажные книги заменили электронные, а цифровизация и пандемия изменила нашу привычную жизнь. Напротив, ощущается важность издания книг, значимость работы редакторов, писателей, библиотекарей. Приехавшие специально на ярмарку гости, представители международных организаций активно обсуждают жизнь после пандемии, положение книг и библиотекарей, развитие арабской литературы и многое другое. И вместо продуктов, в корзинах посетители выставки уносят с собой десятки книг на разных языках. О том, как прошли первые два дня Международной книжной ярмарки в Шардже, расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, специально на выставку 2213 издателей из 95 стран привезли в Шарджу свою книжную продукцию. 150 самых известных арабских и международных писателей, интеллектуалов и художников встретились в выставочном павильоне. Специально для гостей здесь проводится свыше 1500 мероприятий, организованы площадки для обмена опытом и мнениями на различные образовательные и культурные темы.

Долгожданная для книголюбов, авторов и издателей 41-я Международная книжная ярмарка стартовала 2 ноября в экспоцентре в Шардже. В этом году выставка проходит под лозунгом «Распространяй слово» - «Spread the word». Продлится она до 13 ноября в выставочном центре в Шардже. Отметим, что ярмарка организована Книжным управлением Шарджи.

Мероприятие международного масштаба предоставляет возможность посетителям встретиться вживую с лауреатами Букеровской премии - одной из самых престижных наград в мире английской литературы. На одной площадке соберутся именитые сценаристы, художники, издатели. Уникальные театральные представления и музыкальные постановки погружают вас в атмосферу той страны, где вы так давно хотели побывать. Шеф-повара из разных стран на выставочном павильоне приготовят свое национальное угощение, чтобы гости ощутили культуру и быт каждого народа.

Так, 30 кулинарных мероприятий на протяжении всей книжной ярмарки проведут выдающиеся кулинары-кудесники, в том числе доктор Нурхан Кандиль и Салли Фуад из Египта, Кристина Бауэрман, Алессандро Микели, Дамиано Каррар и Лука Манфе из Италии, индийский шеф-повар Вики Ратнани и Виндекс Тенгкер из Индонезии.

День Флага в ОАЭ

Второй день Международной книжной ярмарки был особенным в связи с празднованием Дня флага Объединенных Арабских Эмиратов. Отметим, что это национальный праздник для жителей ОАЭ. В этот день они отдают дань уважения основателям своего государства шейху Заиду и его братьям, которые пожертвовали всем ради своей нации. В этом году учащиеся из разных школ присоединились к празднованию Дня флага ОАЭ на 41-й Международной книжной ярмарке в Шардже. Школьники приняли участие в торжественной церемонии поднятия флага под звуки Национального гимна на Международной ярмарке. Сотни посетителей, приглашенных гостей и издателей наблюдали за этим зрелищным событием.

О победителях престижной литературной премии

В день официального открытия ярмарки в торжественной обстановке заместитель эмира Шарджи Шейх Султан бин Ахмед аль-Касими наградил победителей престижной литературной премии в рамках 41-й Международной книжной ярмарки в Шардже (SIBF 2022), организованной Книжным управлением Шарджи.

Заместитель эмира Шарджи наградил победителей премии «Turjuman». Особенность этой премии в том, что награда присуждается издателям, которые переводят основные арабские тексты. В рамках официального открытия ярмарки также были награждены победители премии «Etisalat» за написание арабской детской литературы. Премия «Turjuman» присуждена Институту востоковедения имени Наллино. Награду получил директор Института Клаудио Ло Яконо.

Премия 41й Международной книжной выставки также была присуждена доктору Машаель аль-Набуду в номинации «Лучший эмиратский роман», доктору Абдалле Сулеймен аль-Мугани в номинации «Лучшая эмиратская академическая книга» и Шейху Саиф аль-Наиси в номинации «Лучшая художественная литература». Заместитель правителя Шарджи также вручил награды кувейтской писательнице Муне Аль Шимари в номинации «Лучший арабский роман», руководителю отдела продаж компании «Penguin Group» Анжелике Дансмор, южноафриканской писательнице Фути Нстинглиа в номинации «Лучшая международная научно-популярная книга».

Что касается премии «Sharjah Publisher Recognition Award», компания «Rewayat» получила награду в номинации «Лучший местный издатель», компания «Arab Diffusion» из Ливана удостоилась награды в номинации «Лучший арабский издатель», а в номинации «Лучший международный издатель» был награжден Международный исламский издательский дом. Также были награждены победители премии «Etisalat Award» за арабскую детскую литературу.

Италия - почетный гость Международной книжной ярмарки в Шардже

Являясь почетным гостем ярмарки, Италия представила богатую и разнообразную культуру через программу, включающую в себя литературные, музыкальные, танцевальные мероприятия.

В выставочном центре проходят презентации книг итальянских авторов, театральные и танцевальные представления, концерты, мастер-классы для детей, кулинарные мастер-классы шеф-поваров, удостоенных звезды Мишлен. К слову, в первый официальный день открытия выставки с посетителями выставки встретилась известная итальянская писательница Элизабетта Дами. Читателю она широко известна как создатель персонажа Джеронимо Стилтон - главного героя приключенческих рассказов писательницы, который обожает приключения.

В ходе своего выступления Посол Италии в ОАЭ Лоренцо Фанара отметил, что культура лежит в основе глубоких отношений между двумя странами.

«Мы осознаем нашу мягкую силу и имеющийся большой спрос на итальянскую культуру в ОАЭ. Поэтому культурный диалог будет на первом месте в нашей повестке дня в ОАЭ. Этот статус Почетного гостя свидетельствует о проявленном интересе арабских читателей к итальянской литературе и культуре. Мы подготовили насыщенную культурную программу, которая отражает это прочное партнерство», - добавил Посол.

Школьники стали главными гостями ярмарки

С раннего утра возле выставочного центра можно увидеть ярко-желтые школьные автобусы. Юные читатели стали основными гостями ярмарки.

Для них организованы мастер-классы, экскурсии, различные активности. В первый день выставки для школьников провели мастер-класс «Игра в карусель».

Перед ними стояла задача - привести за полчаса в движение мини-карусель, используя фигурки Lego. Стараясь выполнить задачу, они с особым энтузиазмом следовали инструкциям, заставляя гонщиков на мини-каруселях кружить по ярмарочной площади.

Не осталась без внимания и молодежь, для которой на площадке социальных сетей были организованы мастер-классы и встречи с блогерами и фрилансерами. Один из таких экспертов в области социальных сетей, блогер, фрилансер Дана Шабан посоветовала расширять свою аудиторию с помощью привлекательного контента.

О контенте в социальных сетях - лайфхаки от блогера

«Контент - это король. Привлекательный и ценный контент - ключ к успеху. Количество подписчиков будет увеличиваться в зависимости от того, что вы предлагаете своей аудитории. Ваш контент должен иметь четкую цель. Свой посыл и идею вы должны донести в первые 10-15 секунд своего видео, иначе вы не сможете удержать внимание подписчиков. Аудитория, как правило, потребляет больше видео, нежели публикации с текстом. Чтобы завоевать доверие аудитории, вы должны размещать видео, показывать себя вместо использования текста или стоковых картинок. Однако, даже, если снимаете видео, разбавляйте его коротким текстом, чтобы больше зрителей читало и смотрело ваш продукт», - поделилась Дана Шабан.

Она также призвала гостей встречи снимать короткометражный контент для YouTube, который начнут монетизировать в начале следующего года. Таким образом, они могут получать доход от проделанной работы в социальных сетях.