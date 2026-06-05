День эколога отметили в Семее

В Семее состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога. В празднике приняли участие представители государственных органов, экологических служб, ветераны отрасли, общественники, волонтеры и молодежь.

Открывая мероприятие, заместитель акима области Абай Думан Оспанов поздравил собравшихся с профессиональным праздником и подчеркнул важность сохранения природных ресурсов и формирования экологической культуры.

— Сегодня мы собрались на старте важной экологической акции, направленной на защиту природы. Эта добрая инициатива объединяет всех нас вокруг общей цели — сохранения природы родного края, — отметил Думан Оспанов.

Фото: акимат области Абай

В своем выступлении он напомнил, что вопросам экологии и охраны окружающей среды особое внимание уделяет Глава государства Касым-Жомарт Токаев. По его словам, инициированная Президентом акция «Таза Қазақстан» стала эффективным инструментом развития экологической культуры и повышения ответственности граждан за состояние окружающей среды.

Также было отмечено, что в области Абай на системной основе реализуются природоохранные мероприятия. Ежегодно увеличивается лесной фонд за счет высадки новых саженцев, проводится зарыбление бассейна реки Иртыш, принимаются меры по предупреждению паводков. Особое внимание уделяется совершенствованию системы обращения с отходами, ликвидации несанкционированных свалок и поддержанию санитарной чистоты населенных пунктов.

Фото: акимат области Абай

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения специалистов, внесших значительный вклад в развитие экологической отрасли, охрану окружающей среды и сохранение природных ресурсов. Ряду работников были вручены благодарственные письма министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева.

С поздравительной речью также выступил руководитель департамента экологии области Абай Серик Сарбасов. Он поблагодарил экологов и ветеранов отрасли за добросовестный труд и вклад в сохранение окружающей среды.

Фото: акимат области Абай

— Пусть экологическая ситуация в нашем регионе всегда остается на высоком уровне. Будем и дальше совместно трудиться ради сохранения окружающей среды, — подчеркнул Серик Сарбасов.

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем руководителя департамента экологии области Абай. Награды получили специалисты и активисты, принимающие участие в природоохранной деятельности региона.