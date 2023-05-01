День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - День единства народа Казахстана отмечают в Алматы. Традиционно в этот праздник по всему мегаполису проходят ярмарки, концерты и другие культурно-массовые мероприятия. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» побывал на площади Абая, где развернулись массовые гуляния и запечатлел основные моменты.

Большой городской концерт прошел на площади Абая перед Дворцом Республики. Концерт открыла вокально-танцевальная композиция «Қазақстан – достық бесігі» в исполнении группы «ЖасStars» и государственного заслуженного ансамбля танца РК «Салтанат», для зрителей выступили казахстанские и зарубежные артисты. Торжественное мероприятие состоялось с участием акима города Ерболата Досаева.

Свои композиции исполнили лауреаты международных конкурсов Зарина Хасаншина, народный артист Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана Женисбек Пиязов и заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет Бутерус. На сцене также исполнены корейские, кавказские, турецкие, уйгурские, польские и другие национальные танцы.

На площади Абая также состоялся фестиваль кухонь народов Казахстана: 15 ресторанов представили национальные блюда казахской, корейской, грузинской, русской, уйгурской и индийской кухонь.

Праздничные мероприятия также состоялись на улицах Жибек-жолы, Панфилова и в сквере имени Шокана Уалиханова перед зданием Академии наук с участием артистов «Алматы Әуендері» и театра традиционного искусства «Алатау», ассамблеи народа Казахстана, музыкальных групп и диджеев. Кроме того, мероприятия также проходили во всех района города.

Праздничная программа продолжится концертом «Достық әні» в 18:00 на площади Абая. На сцене выступят известные казахстанские исполнители и группы Айқын Төлепберген, Qanay, Айгерим Калаубаева, Артур Давлетьяров, группа Ayree и КешYOU. Концерт продлится до 22:00 часов.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа.







