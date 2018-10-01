День духовного согласия широко отметили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Круглый стол с руководителями религиозных объединений на тему «Духовное согласие - главное достижение Независимого Казахстана» в праздничный День Духовного согласия прошел сегодня в Доме дружбы - центре общественного согласия. Как сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в инфоцентре региона, дискуссию организовали специалисты управления по делам религий области.

Перед началом тематического разговора участники мероприятия ознакомились с книжной и фотовыставкой областного историко-краеведческого музея, библиотеки им. А. С. Пушкина и мечети «Мухамади». На выставке были представлены религиозные экспонаты, редкие издания священных книг, рукописи, уникальные документы и фотографии, свидетельствующие о деятельности различных конфессий.

Исполняющий обязанности руководителя управления по делам религий региона Тимур Жигитаев акцентировал, что «День духовного согласия является одним из социально-значимых дат в Казахстане. Понимание толерантности между конфессиями и этносами нашей области - это итог большой и повседневной совместной работы государственных органов, религиозных и общественных объединений».



По его словам, «сегодня в религиозных объединениях проводятся «Дни открытых дверей», а по всему региону проходят выставки, открытые уроки, спортивные соревнования, праздничные богослужения и проповеди».





На площадке Центра общественного согласия в Усть-Каменогорске в числе участников «духовного разговора» собрались представители РГУ «Научно-исследовательский и аналитической центр по вопросам религии», Духовного управления мусульман Казахстана, епископ Каскеленский, викарий Астанайской Епархий, руководители местных религиозных объединений, местных исполнительных органов области, этнокультурных, общественных и молодежных объединений.



По завершению круглого стола руководители религиозных объединений поздравили всех с Днем духовного согласия, пожелали плодотворной работы для дальнейшего сохранения мира и согласия, стабильности в обществе. Знаковая встреча завершилась вручением Почетных грамот ВКО руководителям религиозных объединений за вклад в укрепление межэтнической и межконфессиональной стабильности.



Как отмечалось выше, в этот же день состоялись спортивные соревнования между командами религиозными объединений. Победителям были вручены кубки и памятные подарки.